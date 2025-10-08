Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD Y CFT SANTO TOMÁS FIRMAN CONVENIO PARA PRÁCTICAS VETERINARIAS

​El acuerdo permitirá que estudiantes de la nueva carrera de Técnico Veterinario realicen prácticas en el canil municipal y en operativos de atención animal.

CONVENIO CON CFT SANTO TOMÁS (3)

La Municipalidad de Punta Arenas y el Centro de Formación Técnica Santo Tomás firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los estudiantes de la nueva carrera de Técnico de Nivel Superior en Veterinaria y Producción Pecuaria realizar sus prácticas curriculares y profesionales en dependencias municipales, especialmente en el canil municipal y en los operativos de atención y esterilización de mascotas que se desarrollan de manera permanente en la comuna.


El alcalde Claudio Radonich valoró la firma del acuerdo, destacando que esta carrera responde a una necesidad regional largamente planteada. "En 2021 solicitamos formalmente que se abriera esta carrera tan importante, considerando nuestra tradición ganadera y el fuerte aumento de mascotas. Había pocos veterinarios y técnicos, y queríamos que los jóvenes pudieran estudiar, vivir y trabajar en Punta Arenas. Este convenio permitirá que sus prácticas se realicen en nuestro canil y en los operativos donde cada año atendemos a cerca de 8 mil mascotas. Estamos muy contentos porque es la primera vez que se dicta esta carrera en la ciudad, algo que no existía y que era muy necesario", señaló.


El convenio establece que los estudiantes realizarán sus prácticas bajo la supervisión municipal, sin vínculo laboral, y que las actividades se coordinarán mediante solicitudes y certificados de aceptación entre ambas instituciones. Además, contempla una vigencia inicial de un año, renovable automáticamente, y la posibilidad de colaboraciones conjuntas en actividades de capacitación y beneficio comunitario.


Por su parte, la rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo, explicó que la carrera de Técnico en Veterinaria comenzará a impartirse en 2026 y que la respuesta de la comunidad superó todas las expectativas. "Estamos muy felices porque este convenio permitirá a nuestros alumnos participar en las campañas municipales y realizar sus prácticas tanto curriculares como finales. Es un aporte concreto a la comunidad y responde a una necesidad regional. Las 40 vacantes disponibles se coparon en solo tres días, lo que demuestra el gran interés por esta especialidad", afirmó.


Acevedo agregó que el CFT Santo Tomás realizó un análisis de mercado que confirmó la necesidad de técnicos veterinarios en Magallanes. "Esta carrera era muy solicitada. Nos tomó un par de años concretarla, pero hoy ya es una realidad. Nuestros estudiantes tendrán prácticas aseguradas y espacios reales para integrarse desde el primer momento", señaló.


Para Carolina Álvarez, una de las alumnas inscritas en la primera generación, este convenio refuerza la proyección de quienes esperaban una oportunidad para formarse sin salir de la región. "Estoy súper entusiasmada y contenta, porque era algo que quería estudiar hace años, pero no estaba disponible en Punta Arenas. Ahora podremos aprender con más apoyo y ayudar directamente a los animales de nuestra ciudad", comentó.


El acuerdo entre la Municipalidad de Punta Arenas y el CFT Santo Tomás fortalece la formación técnica local y el compromiso con el bienestar animal, consolidando una alianza que une la educación y la gestión pública en beneficio de la comunidad.


AGRESIÓN A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (2)

FORMALIZAN A CONDUCTOR QUE AGREDIÓ A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

INICIATIVA DE BENEFICIO TRIBUTARIO AL HIDRÓGENO VERDE PASA A SALA: 1% SE PAGARÍA AL COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

​El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que el proyecto fue mejorado, asegurando que "el pago anticipado del 1% de los impuestos se realice al momento de la inversión y no antes, evitando gravar proyectos que podrían no concretarse”.

EQUIPO DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS DIO CUENTA DE CUATRO AÑOS DE TRABAJO: LABORATORIO DE MAREA ROJA, ESPECIES “CENTINELAS” DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MÁS

Noticias
Destacadas
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

CON NUEVA INSTALACIÓN DE GAS LA ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS DE PUERTO NATALES ES LA PRIMERA CON SELLO VERDE

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

