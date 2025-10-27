Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de octubre de 2025

EXITOSA JORNADA DE ADOPCIÓN MUNICIPAL: SIETE PERRITOS ENCONTRARON UN HOGAR

​La actividad, realizada este sábado en el estacionamiento de Sodimac, permitió alcanzar las 27 adopciones durante este año.

AP 1
Una nueva y exitosa jornada de adopción de mascotas se desarrolló este fin de semana en Sodimac. La actividad, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, permitió que siete de los diez perritos presentes fueran adoptados por familias de la comuna.

El alcalde Claudio Radonich expresó su satisfacción por los resultados y destacó a las personas de buen corazón que sumaron un nuevo amigo a su hogar. "Estamos muy, muy contentos con estas jornadas, que han sido muy exitosas durante todo el año 2025. Y lo que siempre decimos, si quieren tener una mascota como un perrito, no compren, adopten. Tenemos muchos perritos que lo único que están buscando es cariño y una familia que se haga responsable de ellos", señaló el jefe comunal.

Con estas siete nuevas adopciones, el municipio contabiliza 27 perros adoptados en lo que va del año 2025. Entre los adoptantes se encuentra Carlos Sáez, quien junto a su pareja dio hogar a un can. "Es una cachorrita pequeña, tiene como dos meses. Nos enteramos por las redes sociales que estaban realizando la adopción. Hace tiempo queríamos un perrito y aprovechamos esta instancia para adoptar", comentó.

El médico veterinario municipal, Jorge Stambuk, valoró la participación ciudadana y explicó que todos los animales entregados están en buenas condiciones sanitarias. "Estos perros están con microchip, desparasitación y vacunas al día. Obviamente, después el calendario de vacunación continúa por parte de cada dueño en la clínica o con el colega veterinario que estime conveniente. Pero se entregan completamente al día", indicó.

Asimismo, recordó que las personas que no puedan asistir a las jornadas de adopción pueden coordinar visitas al Centro de Rescate Canino Municipal escribiendo al correo [email protected].

Finalmente, desde el municipio agradecieron a Sodimac por facilitar el espacio para esta jornada y por la entrega de un obsequio a las familias que adoptaron.


IMG_7570

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES URBANOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Leer Más

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


La Municipalidad de Punta Arenas realizó el recorrido “Tras las huellas del pasado, iniciativa que permitió a 70 personas conocer la historia y arquitectura de los principales edificios que rodean la Plaza Muñoz Gamero.


PL 6
nuestrospodcast
Adolfo y JJ en TODE PUQ

DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTAN A LA REGIÓN EN EL TORNEO DE DEBATE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
AP 1

EXITOSA JORNADA DE ADOPCIÓN MUNICIPAL: SIETE PERRITOS ENCONTRARON UN HOGAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Álvaro Rondón

SUPERAR TODA INCLEMENCIA ES NUESTRA MISIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
robomrsnack

MR. SNACK RETOMA SU FUNCIONAMIENTO TRAS ROBO EN SUS INSTALACIONES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.