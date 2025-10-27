EXITOSA JORNADA DE ADOPCIÓN MUNICIPAL: SIETE PERRITOS ENCONTRARON UN HOGAR

Una nueva y exitosa jornada de adopción de mascotas se desarrolló este fin de semana en Sodimac. La actividad, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, permitió que siete de los diez perritos presentes fueran adoptados por familias de la comuna.

El alcalde Claudio Radonich expresó su satisfacción por los resultados y destacó a las personas de buen corazón que sumaron un nuevo amigo a su hogar. "Estamos muy, muy contentos con estas jornadas, que han sido muy exitosas durante todo el año 2025. Y lo que siempre decimos, si quieren tener una mascota como un perrito, no compren, adopten. Tenemos muchos perritos que lo único que están buscando es cariño y una familia que se haga responsable de ellos", señaló el jefe comunal.

Con estas siete nuevas adopciones, el municipio contabiliza 27 perros adoptados en lo que va del año 2025. Entre los adoptantes se encuentra Carlos Sáez, quien junto a su pareja dio hogar a un can. "Es una cachorrita pequeña, tiene como dos meses. Nos enteramos por las redes sociales que estaban realizando la adopción. Hace tiempo queríamos un perrito y aprovechamos esta instancia para adoptar", comentó.

El médico veterinario municipal, Jorge Stambuk, valoró la participación ciudadana y explicó que todos los animales entregados están en buenas condiciones sanitarias. "Estos perros están con microchip, desparasitación y vacunas al día. Obviamente, después el calendario de vacunación continúa por parte de cada dueño en la clínica o con el colega veterinario que estime conveniente. Pero se entregan completamente al día", indicó.

Las personas que no puedan asistir a las jornadas de adopción pueden coordinar visitas al Centro de Rescate Canino Municipal escribiendo al correo [email protected]





Finalmente, desde el municipio agradecieron a Sodimac por facilitar el espacio para esta jornada y por la entrega de un obsequio a las familias que adoptaron.

