Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de diciembre de 2025

TASTE ATLAS SE RINDE ANTE LA PATAGONIA: EL CORDERO AL PALO CHILENO ENTRA AL TOP MUNDIAL DE LOS MEJORES PLATOS

​La icónica preparación del sur de Chile se ubicó en el puesto 28 del listado 2025/2026, destacando por su carne jugosa y piel crujiente.

asado porvenir

La gastronomía del extremo sur de Chile ha recibido un importante espaldarazo internacional. El reconocido sitio especializado Taste Atlas incluyó al tradicional “cordero al palo” en su prestigioso ranking de los 100 mejores platos del mundo para el periodo 2025/2026. La preparación magallánica logró ubicarse en el destacado puesto número 28, consolidándose como un referente culinario global.

La publicación no escatimó en elogios para esta técnica ancestral, describiéndola como una tradición arraigada tanto en Chile como en Argentina, especialmente en la zona de la Patagonia. El secreto de su éxito, según el portal, radica en la paciencia: “El cordero se cocina lentamente durante varias horas a fuego de leña, mientras se baña en sus propios jugos y grasa”, detalla la reseña. Este proceso garantiza un resultado inigualable: una carne tierna y jugosa por dentro, protegida por una capa de piel perfectamente crujiente.

Simplicidad y acompañamiento perfecto

Taste Atlas también destacó la nobleza de los ingredientes utilizados durante la cocción. A menudo, la carne se enriquece simplemente con una mezcla de agua tibia, sal y ajo, permitiendo que el sabor natural del producto sea el protagonista. Como recomendación para los comensales internacionales, el sitio sugirió servir este manjar acompañado de pebre, el popular condimento chileno que equilibra la grasa de la carne con su frescura picante.

En la cima del listado general, el primer lugar fue para el “Vori-vori” de Paraguay, una sopa de harina de maíz y queso, seguido por íconos mundiales como la pizza napolitana y el tajarin al tartufo bianco de Italia.

La cocina chilena sube de categoría

El reconocimiento al cordero no fue la única buena noticia. En el ranking paralelo de las 100 mejores gastronomías por país, Chile alcanzó la posición número 32. Con esta ubicación, la cocina nacional superó a tradiciones culinarias de renombre como las de Austria, República Checa, Egipto y Palestina. A nivel global, el podio de las mejores cocinas quedó conformado por Italia, Grecia y Perú, reafirmando el liderazgo latinoamericano en la mesa mundial.

Fuente: adnradio.cl 



antarticaturismo

LA ANTÁRTICA FIGURA EN LA LISTA: ESTOS SON LOS MEJORES DESTINOS PARA VISITAR EN 2026, SEGÚN FORBES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DE SEGURIDAD EN BAHÍA AZUL REFUERZA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


Encabezado por el delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto.


operativo (3)
nuestrospodcast
AT 1

GRAN CONVOCATORIA MARCÓ EL CIERRE DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES 2025

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
asado porvenir

TASTE ATLAS SE RINDE ANTE LA PATAGONIA: EL CORDERO AL PALO CHILENO ENTRA AL TOP MUNDIAL DE LOS MEJORES PLATOS

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG_7131

SEREMI DE HACIENDA Y PROCHILE REALIZAN LA SEGUNDA MESA COMEX DEL AÑO CON PRESENCIA DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
transalerce

POSITIVO BALANCE DE TRANSALERCE TRAS 1 AÑO DE OPERACIÓN DE BUSES EN PUNTA ARENAS