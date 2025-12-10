Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

NOVA AUSTRAL REFUERZA SU MODELO SOSTENIBLE Y MANTIENE LIDERAZGO CON PRODUCCIÓN "CERO ANTIBIÓTICOS"

​La compañía publicó su Reporte de Sostenibilidad 2024, el cual dio cuenta de su desempeño en materia ambiental y de cumplimiento. La salmonera mantuvo su condición como la única empresa chilena con 100% de su producción libre de antibióticos. Además, redujo su consumo energético en más de 29% respecto a 2023, como parte de su programa de eficiencia operacional.

La compañía salmonera Nova Austral dio a conocer su último Reporte de Sostenibilidad, correspondiente al período 2024. El informe, el quinto de su tipo desde que la firma inició su proceso de transparencia anual en 2020, muestra los avances y el desempeño en materia ambiental y de cumplimiento de la compañía, marcados por el reforzamiento continuo de sus estándares operacionales tras la reestructuración interna que la empresa inició a partir de 2019.

Entre los principales hitos del reporte, se destaca que Nova Austral mantuvo su condición como la única empresa chilena con 100% de su producción libre de antibióticos, reconocida por el programa internacional CSARP+ y validada por SERNAPESCA. Durante 2024, la empresa también renovó certificaciones internacionales como ASC, BAP, BRCGS, Global G.A.P., IFS y Kosher, que garantizan cumplimiento ambiental, inocuidad y trazabilidad.

Además, el reporte indica que Nova Austral obtuvo en 2024 el Sello "Huella Chile – Nivel Cuantificación", otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente, tras medir sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme a la norma ISO 14064/1:2019. Asimismo, la empresa redujo su consumo energético en más de 29% respecto a 2023, como parte de su programa de eficiencia operacional.

El gerente general de Nova Austral, Nicolás Larco, indicó que "gracias al desempeño de nuestro equipo, hemos logrado seguir siendo un referente en la producción de salmón completamente libre de antibióticos, además de ser uno de los principales motores de empleo y desarrollo local, impulsando nuestros programas de vinculación comunitaria".

En el reporte, la empresa subraya el compromiso de continuar explorando e implementando medidas para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de combustibles fósiles. Asimismo, reconoce la crisis climática y la necesidad de que todos los sectores contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de este marco, durante 2024 Nova Austral inició un estudio para la transición energética; desde generación con combustible diésel hacia la generación mediante gas natural en su piscicultura.

El vínculo con la zona austral de Chile sigue siendo parte central de la identidad de Nova Austral. "A pesar de las dificultades, nuestro lazo con Porvenir y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se ha mantenido firme. Seguimos siendo uno de los principales motores de empleo y desarrollo local, y continuamos impulsando nuestros programas de vinculación comunitaria, porque entendemos que nuestro éxito está intrínsecamente ligado al bienestar de nuestra gente y nuestro entorno", agregó el gerente general.

Por último, cabe destacar que durante 2024 la empresa actualizó el Modelo de Prevención de Delitos para dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas, incorporando materias ambientales y de integridad financiera. El reporte también resalta avances en seguridad y salud ocupacional, con una tasa de accidentabilidad controlada y sin accidentes fatales durante el año.

MAGALLANES INICIA SEGUNDO GRUPO DEL TAS: CON 38 CAMPESINOS Y UN FUERTE IMPULSO A LA AGROECOLOGÍA

HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

nuestrospodcast
SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

Noticias
Destacadas
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CRISIS EN LA UMAG: FUNCIONARIOS, ACADÉMICOS Y TÉCNICOS SOLICITAN SALIDA DEL RECTOR JOSÉ MARIPANI

CORO CATEDRAL CELEBRÓ 20 AÑOS DE SERVICIO EN LA EUCARISTÍA

