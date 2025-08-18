18 de agosto de 2025
CONSORCIO AUSTRAL CELEBRA SU INGRESO AL PACTO DE MAGALLANES, IMPULSANDO UNA INDUSTRIA SOSTENIBLE
Comunicado de prensa.
La Directora Ejecutiva de Consorcio Austral, Patricia Palacios, destaca la importancia de su incorporación al Pacto de Magallanes, iniciativa que fomenta la colaboración entre el sector público, privado, academia y comunidad para potenciar proyectos que favorezcan el desarrollo regional.
Esta participación refuerza nuestro compromiso de impulsar industrias que contribuyan a mitigar el cambio climático, promoviendo un crecimiento económico responsable y respetuoso del entorno. Creemos que, mediante esfuerzos colectivos, podemos establecer una economía más sustentable que genere valor y bienestar en los territorios donde operamos.
Consorcio Austral reafirma su compromiso de desarrollar iniciativas que aporten al progreso local, integrando innovación, conservación del medio ambiente y progreso social con una visión de largo plazo.
