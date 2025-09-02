Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

CERVECERÍA BÖCKLE-BRÄU: TRADICIÓN ALEMANA Y ENERGÍA LIMPIA DESDE AGUA FRESCA - PUNTA ARENAS

Buenos días región.

cervezabockle

En entrevista con Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Timo Böckle presentó su proyecto Böckle-Bräu, una cervecería artesanal ubicada en el sector de Agua Fresca, a 45 kilómetros de Punta Arenas. Se trata de un emprendimiento que combina tradición alemana con un sistema de producción sustentable, basado exclusivamente en el uso de biomasa.

El maestro cervecero, oriundo de Heilbronn (Alemania), llegó a la región en 2011 con la idea de crear cerveza en la Patagonia. Tras varios años de ensayos, estudios y viajes a su país natal para perfeccionar conocimientos, consolidó la iniciativa durante la pandemia con la construcción de una planta levantada con materiales sostenibles y tecnología de bajo impacto ambiental.

La cervecería utiliza únicamente leña seca local, con menos de un 20% de humedad, para generar el calor requerido en la cocción del mosto. Ese calor es además reutilizado mediante un sistema de intercambios diseñado por el propio emprendedor, lo que permite mantener la eficiencia del proceso. A esto se suman otras soluciones energéticas, como paneles solares y un aerogenerador, que abastecen de electricidad a la casa y oficina del proyecto.

El resultado es una producción artesanal que sigue la tradición cervecera alemana de hace más de cinco siglos, respetando la pureza de los ingredientes —agua, cebada, lúpulo y levadura— y adaptándose a las condiciones del extremo sur de Chile. Actualmente, Böckle-Bräu ya cuenta con su primera variedad comercial, una Märzen (lager rojiza sin filtrar), y prepara dos nuevas: una Schwarz (negra) y una Export (lager rubia).

Además de la sustentabilidad energética, el proyecto destaca por la autogestión en su infraestructura. El propio Böckle fabricó fogones, equipos de cocción, sistemas de intercambio de calor, leñera y hasta las cajas de madera utilizadas para el transporte y comercialización de las botellas, sumando prácticas de reciclaje y economía circular a su emprendimiento.

Quienes deseen conocer más de la cervecería pueden hacerlo a través del correo electrónico [email protected], en Instagram como @bockle_brau o en el sitio web www.bockle-brau.cl


Fotografia 1

