“FRESCO PAN”, EL EMPRENDIMIENTO QUE NACIÓ EN PANDEMIA Y HOY ABASTECE INCLUSO A LOCALES DE COMIDA RÁPIDA

Esta mañana, en el programa “Somos inmigrantes” de Polar Comunicaciones, conducido por el comunicador la emprendedora venezolana Ana Karina Cova, dueña de “Fresco Pan”, compartió la inspiradora historia detrás de su negocio familiar, nacido en tiempos difíciles y que hoy se ha consolidado como una reconocida panadería y pastelería en Punta Arenas.

Cova relató que ella y su familia llegaron desde Venezuela, y que la pandemia fue un punto de inflexión que los impulsó a reinventarse y a concretar su proyecto de emprendimiento. “Nos vimos obligados a emprender mediante esta opción”, comentó.

Con esfuerzo, dedicación y el apoyo de la comunidad, el negocio fue creciendo hasta incorporar una sección de pastelería que amplió su oferta y atrajo a nuevos clientes. Además, Cova destacó que actualmente diversos locales de comida rápida de la ciudad compran sus panes, lo que refleja el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo en el rubro.

Durante la entrevista, la emprendedora agradeció el respaldo de los magallánicos, señalando que cada pan que elaboran mantiene el sello de calidad y cariño que los ha caracterizado desde el inicio. “Fresco Pan”, más que un negocio, es hoy un símbolo de esfuerzo, adaptación y esperanza para quienes llegaron a la región en busca de nuevas oportunidades.





