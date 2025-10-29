Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

“FRESCO PAN”, EL EMPRENDIMIENTO QUE NACIÓ EN PANDEMIA Y HOY ABASTECE INCLUSO A LOCALES DE COMIDA RÁPIDA

Somos inmigrantes.

frescopan

Esta mañana, en el programa “Somos inmigrantes” de Polar Comunicaciones, conducido por el comunicador la emprendedora venezolana Ana Karina Cova, dueña de “Fresco Pan”, compartió la inspiradora historia detrás de su negocio familiar, nacido en tiempos difíciles y que hoy se ha consolidado como una reconocida panadería y pastelería en Punta Arenas.

Cova relató que ella y su familia llegaron desde Venezuela, y que la pandemia fue un punto de inflexión que los impulsó a reinventarse y a concretar su proyecto de emprendimiento. “Nos vimos obligados a emprender mediante esta opción”, comentó.

Con esfuerzo, dedicación y el apoyo de la comunidad, el negocio fue creciendo hasta incorporar una sección de pastelería que amplió su oferta y atrajo a nuevos clientes. Además, Cova destacó que actualmente diversos locales de comida rápida de la ciudad compran sus panes, lo que refleja el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo en el rubro.

Durante la entrevista, la emprendedora agradeció el respaldo de los magallánicos, señalando que cada pan que elaboran mantiene el sello de calidad y cariño que los ha caracterizado desde el inicio. “Fresco Pan”, más que un negocio, es hoy un símbolo de esfuerzo, adaptación y esperanza para quienes llegaron a la región en busca de nuevas oportunidades.



bricioledolce

EMPRENDIMIENTO VENEZOLANO BRICIOLE DOLCE ENDULZA LA HISTORIA GASTRONÓMICA DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 8 KILOS 488 GRAMOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA AVALUADA EN 200 MILLONES DE PESOS

Leer Más

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

Detenido un hombre colombiano, con situación migratoria irregular en el país.

pdicocaina
nuestrospodcast
Proyectos de Inversion 2

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TN 1

SEXTA FECHA III RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y II RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA PARALÍMPICO Y PREMIACIÓN ANUAL

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
simulacronatales

SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO EN EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES FORTALECE LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Crucero en TPP

EL TERMINAL MARÍTIMO PATAGONIA SUR RECIBE AL MODERNO CRUCERO MS FRIDTJOF NANSEN EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas