DIKARI BEAUTY NAIL: EL EMPRENDIMIENTO CON EL QUE DIANA RICAURTE ENCONTRÓ UN NUEVO HOGAR EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa "Somos Inmigrantes" de Polar Comunicaciones, la invitada fue Diana Ricaurte, creadora de Dikari Beauty Nail, un salón que ofrece manicure, pedicure, depilación y pestañas en Punta Arenas. Durante la entrevista, compartió su historia personal y profesional como inmigrante que decidió establecerse en la ciudad austral.

Diana relató cómo llegó a Chile y el proceso de adaptación que ha vivido en Magallanes, destacando la manera en que ha sido acogida por la comunidad local. Además, comentó sobre los desafíos de emprender en un lugar nuevo y el crecimiento de su salón, que se ha consolidado como un espacio de confianza para sus clientas.

La conversación permitió conocer no solo los servicios que ofrece su emprendimiento, sino también la resiliencia y la determinación detrás de su proyecto, que refleja el aporte de la migración al desarrollo y diversidad de la región.

puedes seguir el instagram de Dikari Beauty Nail aquí: Instagram




