​MARÍA VIRGINIA MENDOZA PEÑA: “DESDE LEJOS MIRAMOS CON DOLOR, PERO CON FE EN LA LIBERTAD DE VENEZUELA”



Esta semana conversamos con María Virginia Mendoza Peña, de nacionalidad venezolana, quien lleva siete años residiendo en la Región de Magallanes. Llegó a Chile escapando de la difícil situación que se vivía en su país, buscando seguridad y estabilidad.



María Virginia es periodista de profesión, con más de 25 años de trayectoria en canales de televisión, emisoras radiales y prensa escrita en Venezuela. Graduada hace 40 años en la Universidad del Zulia (LUZ), con mención en Comunicación Social y Relaciones Públicas, recuerda que desde muy pequeña soñó con ser periodista.



Sin embargo, el cierre progresivo de medios de comunicación y la creciente represión del gobierno venezolano la dejaron cesante, como a muchos otros profesionales del área. Al llegar a Chile, no pudo ejercer su carrera debido a que no tenía su título apostillado, lo que la llevó a reinventarse.



Actualmente, se desempeña como cajera en la empresa Dicarma, en Punta Arenas, donde lleva siete años trabajando. “Aprendí a valorar el trabajo, por muy humilde que sea, y me siento orgullosa de lo que hago”, comenta. Además, es la encargada de elaborar los avisos publicitarios de la empresa desde que llegó.



Originaria del estado Falcón, vivió su juventud en esa región antes de mudarse a Maracaibo, ciudad petrolera donde conoció a su esposo Marcos, un guayanés con quien lleva 38 años de matrimonio. Sus hijos, ambos profesionales, fueron los primeros en emigrar en busca de un futuro mejor, y tiempo después los trajeron a ellos a Punta Arenas.



“Vivimos días intensos, pero con esperanza”



Consultada sobre su visión respecto a la recompensa ofrecida por Estados Unidos por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro, y el reciente despliegue de más de 4.500 soldados y escuadrones anfibios estadounidenses en aguas del Caribe, María Virginia responde con profunda emoción:



“Esta vez los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, estamos viviendo días intensos, pero que nos llenan de optimismo, esperanza y fe. Sentimos que la dictadura, que lleva 26 años enquistada en el poder, está llegando a su fin.”



Afirma que la postura de la Casa Blanca al declarar a Maduro como presidente ilegítimo y su compromiso con detener el tráfico de drogas, brinda una renovada esperanza a los millones de venezolanos en el exilio.



“Estados Unidos nos ha dado un rayo de esperanza. Esta vez lo vemos desde afuera, con nostalgia, pero con fe en que esta tiranía caerá. Muchos soñamos con volver a nuestro país y reconstruirlo.”



Con tristeza, relata que en Venezuela se ha pedido a los adultos mayores que se unan como milicianos, a pesar de estar en desacuerdo. “Están allí porque son los más pobres, porque por una bolsa con escasos alimentos dicen que sí. Eso no es patriotismo, es desesperación.”



También critica la narrativa oficial que habla de invasión:



“¿Y acaso Venezuela no está ya invadida por chinos, rusos, iraníes y cubanos?”



Desde Punta Arenas, María Virginia se mantiene informada a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, donde la comunidad venezolana residente se mantiene unida y atenta a cada acontecimiento.



“Desde esta ciudad austral pedimos valor y resistencia a los que están en Venezuela. Nosotros también luchamos desde aquí, compartiendo información, manteniéndonos conectados, y no perdiendo la fe.”

Entrevista y redacción. Alejandra Vera Moya

