Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

28 de octubre de 2025

JUAN CARLOS PAREDES AGUILANTE: UNA VOZ MAGALLÁNICA QUE SIGUE HACIENDO HISTORIA

Almorzando con Checho.

jcparedes

​Reportaje y nota: Alejandra Vera Moya

Juan Carlos Paredes Aguilante, de 61 años, cursó sus estudios en los colegios Don Bosco y San José. Su carrera en los medios de comunicación comenzó en Radio Nacional en el año 1993, dando así sus primeros pasos en el mundo de la locución. Posteriormente, vivió en Santiago, donde buscó perfeccionar su técnica y profesionalismo en el ámbito radial.

A lo largo de su trayectoria, también se desempeñó en Movistar, donde estuvo a cargo del mantenimiento de área. En el año 2012, se integró a Radio Polar como junior, para luego asumir la responsabilidad de ser móvil policiales de prensa. Su experiencia y compromiso lo llevaron tiempo después a ser convocado por Radio Soberanía, y más adelante a incorporarse al equipo de Radio Magallanes.

Este año cumplirá uno de sus mayores sueños: la casa propia, ubicada en prolongación Rómulo Correa. Se trata de un proyecto que, pese a varias postergaciones, se espera culmine en noviembre, mes en que finalmente un adulto mayor podrá acceder a su tan anhelado hogar, dejando atrás años de arriendo y alcanzando el sueño que muchos comparten.

Durante la pandemia, Juan Carlos fundó su propio medio digital, Patagonia Austral, una plataforma nacida con el propósito de brindar apoyo a quienes atravesaban momentos difíciles. Desde sus inicios, el medio ha impulsado ollas comunes y campañas solidarias, beneficiando a adultos mayores sin redes familiares y a familias con niños y escasos recursos. Asimismo, ha participado activamente en campañas sociales y de Navidad, extendiendo su labor solidaria también al cuidado y rescate de animales.

Patagonia Austral está conformado por un comprometido equipo integrado por Javier Andrés Álvarez (también creador del medio digital S.O.S. Magallanes), Lilian Jara, Irma Álvarez Olivares, Alejandra Vera Moya y su director Juan Carlos Paredes Aguilante.

Más que un comunicador, Juan Carlos Paredes Aguilante es un hombre de servicio y vocación social, cuya labor en los medios y en la comunidad refleja un profundo compromiso con las personas, los valores solidarios y la región de Magallanes.



magalyvargas

MAGALY VARGAS ÁLVAREZ: FUERZA, RESILIENCIA Y AMOR DE MADRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Leer Más

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac
nuestrospodcast
Seminario de Seguridad y Tecnologia en Punta Arenas 5

SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
taller Villa Dorotea-07

PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES VISITÓ POR PRIMERA VEZ LA LOCALIDAD DE VILLA DOROTEA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
jefeservicioneurologia

EN LA ANTESALA DEL DÍA MUNDIAL DEL ACV, DR. RAMIRO FERNÁNDEZ ADVIERTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECONOCER LOS SÍNTOMAS Y ACTUAR A TIEMPO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Cocina Café Bories

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y LAS COOPERATIVAS, AUTORIDADES REGIONALES VISITAN CAFÉ BORIES, EMPRESA BENEFICIADA CON LA BONIFICACIÓN A LA INVERSIÓN – DFL -15

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas