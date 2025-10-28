JUAN CARLOS PAREDES AGUILANTE: UNA VOZ MAGALLÁNICA QUE SIGUE HACIENDO HISTORIA

​Reportaje y nota: Alejandra Vera Moya



Juan Carlos Paredes Aguilante, de 61 años, cursó sus estudios en los colegios Don Bosco y San José. Su carrera en los medios de comunicación comenzó en Radio Nacional en el año 1993, dando así sus primeros pasos en el mundo de la locución. Posteriormente, vivió en Santiago, donde buscó perfeccionar su técnica y profesionalismo en el ámbito radial.



A lo largo de su trayectoria, también se desempeñó en Movistar, donde estuvo a cargo del mantenimiento de área. En el año 2012, se integró a Radio Polar como junior, para luego asumir la responsabilidad de ser móvil policiales de prensa. Su experiencia y compromiso lo llevaron tiempo después a ser convocado por Radio Soberanía, y más adelante a incorporarse al equipo de Radio Magallanes.



Este año cumplirá uno de sus mayores sueños: la casa propia, ubicada en prolongación Rómulo Correa. Se trata de un proyecto que, pese a varias postergaciones, se espera culmine en noviembre, mes en que finalmente un adulto mayor podrá acceder a su tan anhelado hogar, dejando atrás años de arriendo y alcanzando el sueño que muchos comparten.



Durante la pandemia, Juan Carlos fundó su propio medio digital, Patagonia Austral, una plataforma nacida con el propósito de brindar apoyo a quienes atravesaban momentos difíciles. Desde sus inicios, el medio ha impulsado ollas comunes y campañas solidarias, beneficiando a adultos mayores sin redes familiares y a familias con niños y escasos recursos. Asimismo, ha participado activamente en campañas sociales y de Navidad, extendiendo su labor solidaria también al cuidado y rescate de animales.



Patagonia Austral está conformado por un comprometido equipo integrado por Javier Andrés Álvarez (también creador del medio digital S.O.S. Magallanes), Lilian Jara, Irma Álvarez Olivares, Alejandra Vera Moya y su director Juan Carlos Paredes Aguilante.



Más que un comunicador, Juan Carlos Paredes Aguilante es un hombre de servicio y vocación social, cuya labor en los medios y en la comunidad refleja un profundo compromiso con las personas, los valores solidarios y la región de Magallanes.







