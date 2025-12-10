A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: CHILOÉ Y SU ANEXIÓN DEFINITIVA A CHILE

En una nueva edición de Chiloé Música, Magia y Tradición, de Polar Comunicaciones, el conductor Faustino Aguilar conversó con el historiador Juan Marín para profundizar en uno de los hitos más decisivos —y a veces menos comprendidos— de la historia republicana: la anexión del archipiélago de Chiloé a Chile. El diálogo toma especial relevancia porque en enero de 2026 se cumplirán 200 años de la firma del Tratado de Tantauco, acuerdo que formalizó la incorporación del territorio chilote al recién formado Estado nacional.

El invitado explicó que, si bien suele enseñarse que la independencia de Chile se consolidó tras la Batalla de Maipú en 1818, la Biblioteca del Congreso Nacional y otras fuentes históricas coinciden en que la verdadera culminación ocurre recién en 1826, cuando cae el último bastión realista en América del Sur: Chiloé. El Tratado de Tantauco —firmado el 19 de enero de 1826 y ratificado el día 22— garantizó que los habitantes del archipiélago gozarían de los mismos derechos que cualquier ciudadano chileno, marcando el cierre definitivo del periodo independentista.

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, Marín repasó los tres periodos clásicos de la independencia —Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva— y detalló los tres intentos militares para anexar Chiloé en 1820, 1824 y 1826. Este último incluyó los combates de Pudeto y Bellavista, que sellaron la retirada española. Según recordó, el presidente Ramón Freire enfrentaba además la presión de Simón Bolívar, quien advirtió que, de no incorporar Chile el archipiélago, él lo anexaría al Virreinato del Perú.

A lo largo del bloque, Chiloé Música, Magia y Tradición destacó la relevancia geopolítica del archipiélago durante el siglo XIX y su estrecha relación con los procesos históricos que también influyeron en la configuración territorial de la Patagonia y Magallanes. Para Faustino Aguilar y Juan Marín, entender este episodio permite comprender mejor la identidad cultural chilota, profundamente ligada al tránsito entre mundos indígenas, españoles y republicanos.

Finalmente, el programa invitó a su audiencia a reflexionar sobre la importancia de este bicentenario, no solo como un hecho militar y político, sino como un momento clave que dio forma a la diversidad territorial y cultural del Chile actual. En enero de 2026, Chiloé no solo recordará su anexión: celebrará la continuidad de una historia que sigue marcando el sur del país.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;





&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

​

