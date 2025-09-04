PASTORA ALFONSINA DE CHILOÉ COMPARTIÓ SU MÚSICA CON LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO

​El programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Apreciación de la Música Nacional (PAMN) sigue generando espacios para conectar a músicos con nuevas audiencias. Esta vez, bajo el formato intercambio interregional, unió a Chiloé con la comuna de San Gregorio. Pastora Alfonsina, cantautora autodidacta nacida en Castro y cuyas composiciones se basan en la tradición del folclor del archipiélago, compartió con estudiantes, vecinas y vecinos de la localidad situada a 130 kilómetros al noreste de Punta Arenas.



Luego de dialogar con alumnas y alumnos de la escuela Punta Delgada, la cantante de la región de Los Lagos ofreció, el reciente martes -en dependencias del mismo establecimiento educacional- un concierto abierto a toda la comunidad.



“Estoy muy contenta. Muy feliz de haber recorrido tantos kilómetros para llegar a San Gregorio, en este maravilloso intercambio cultural y musical, que se da gracias al programa Apreciación de la Música Nacional. Estoy contentísima de haber podido mostrar parte de mi cultura y mi música en esta hermosa región de Magallanes”, expresó Pastora Alfonsina, junto con agregar que “mi experiencia con los niños fue maravillosa. Tuvimos una interacción muy genuina y especial. Encontrarme con historias muy parecidas a la mía y saber que hay mucha gente aquí en San Gregorio que ha venido desde Chiloé, ha sido muy especial. Pero lo más lindo fue haber podido ver sus caritas felices al escuchar mi música”.



La presentación de Pastora Alfonsina no sólo capturó la atención de niñas, niños y jóvenes. También conmovió a padres y apoderados que disfrutaron su actuación. “Me pareció hermoso el concierto. Canta precioso. Alfonsina nos trajo la cultura de Chiloé. La encuentro divina”, dijo María Elsa Vidal, vecina de San Gregorio.



Mientras que la alumna Francia Figueroa, valoró el encuentro con la artista. “Me gustó muchísimo, porque es algo que no pasa siempre. O sea, ocurre una vez al año y aparte es mi último año. Estoy en octavo básico y me gusta vivir y compartir la experiencia de mi último año”, precisó.



Este formato de intercambio interregional del PAMN se completará con la visita del cantautor de Tierra del Fuego, Sebastargo (Sebastián Velásquez). El exponente del folclor fusión se presentará el próximo 10 de octubre en Chiloé.



“Este formato de intercambio interregional nos permite concretar algo tan necesario y valorado por las y los artistas, como lo es la circulación de sus obras. Esta propuesta responde a la inspiración del Programa Apreciación de la Música Nacional, abrir más espacios y generar nuevas audiencias”, comentó el Seremi de las Culturas, Luis Navarro.



PAMN, creado en el año 2016, tiene como propósito acercar las audiencias a las obras de artistas chilenos, formar públicos y fomentar el gusto por la música nacional en todas las edades, especialmente en escolares. Esta propuesta se lleva a cabo mediante la realización de conciertos y talleres de mediación para crear un vínculo entre las comunidades y las y los artistas, promoviendo la identidad cultural y territorial.



