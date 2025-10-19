EVELYN MATTHEI ENCABEZA REFLEXIÓN POR LA UNIDAD Y LA PAZ DE CHILE: “LA RABIA NO CONSTRUYE, SOLO EL RESPETO PUEDE SACAR A CHILE ADELANTE”

La candidata presidencial Evelyn Matthei encabezó este viernes un acto conmemorativo “Por la Unidad y la Paz de Chile” en el marco del sexto aniversario del Estallido Social.

El encuentro se llevó a cabo en la Parroquia de la Veracruz que fue incendiada el 12 de noviembre de 2019 en el marco de las manifestaciones en la llamada zona cero de los incidentes.

“Es importante reflexionar sobre lo que ocurrió en nuestro país el año 2019. Algunos creen que fue solamente un estallido delictual otros creen que fue solamente un problema social, y fueron ambos”, dijo Matthei tras una ceremonia religiosa.

“El mérito tiene que valer más que el pituto, y las oportunidades deben ser más justas. La violencia nunca mejora nada: después del estallido estamos peor, y eso también hay que reconocerlo. Hemos retrocedido en salud, educación y seguridad: la gente siente miedo, y con razón. El país no saldrá adelante con gritos ni con rabia, sino con unión y trabajo serio”, agregó.

“Mi invitación es a todas las chilenas y a todos los chilenos que quieren un futuro mejor, que fijemos los ojos en ir resolviendo los problemas, en vez de en la rabia, en el rencor, en las acusaciones. Si somos capaces de unirnos y de ir enfrentando todos los problemas que tenemos como sociedad, estoy segura que Chile puede tener un tremendo futuro”, concluyó la candidata.



