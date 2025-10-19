Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

EVELYN MATTHEI ENCABEZA REFLEXIÓN POR LA UNIDAD Y LA PAZ DE CHILE: “LA RABIA NO CONSTRUYE, SOLO EL RESPETO PUEDE SACAR A CHILE ADELANTE”

La instancia se realiza en el marco del sexto aniversario del Estallido Social, en la denominada zona cero de las manifestaciones. ​

42961704-a7ad-4e09-87f3-6700eeca337a

La candidata presidencial Evelyn Matthei encabezó este viernes un acto conmemorativo “Por la Unidad y la Paz de Chile” en el marco del sexto aniversario del Estallido Social.

El encuentro se llevó a cabo en la Parroquia de la Veracruz que fue incendiada el 12 de noviembre de 2019 en el marco de las manifestaciones en la llamada zona cero de los incidentes.

“Es importante reflexionar sobre lo que ocurrió en nuestro país el año 2019. Algunos creen que fue solamente un estallido delictual otros creen que fue solamente un problema social, y fueron ambos”, dijo Matthei tras una ceremonia religiosa.

“El mérito tiene que valer más que el pituto, y las oportunidades deben ser más justas. La violencia nunca mejora nada: después del estallido estamos peor, y eso también hay que reconocerlo. Hemos retrocedido en salud, educación y seguridad: la gente siente miedo, y con razón. El país no saldrá adelante con gritos ni con rabia, sino con unión y trabajo serio”, agregó.

“Mi invitación es a todas las chilenas y a todos los chilenos que quieren un futuro mejor, que fijemos los ojos en ir resolviendo los problemas, en vez de en la rabia, en el rencor, en las acusaciones. Si somos capaces de unirnos y de ir enfrentando todos los problemas que tenemos como sociedad, estoy segura que Chile puede tener un tremendo futuro”, concluyó la candidata.


matthei

EVELYN MATTHEI LLAMA A DEJAR LOS EXTREMOS Y AVANZAR CON DIÁLOGO: “LA MAYOR FUERZA DE NUESTRO PAÍS ES SU GENTE”

CONAF EXPULSA DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE A TURISTA QUE PROVOCA AMAGO DE INCENDIO

Utilizaba una cocinilla en un lugar no autorizado.


Utilizaba una cocinilla en un lugar no autorizado.


Vista PNTP octubre
Estudiantes Liceo N° 1 de Niñas de Santiago en Junior del Agua en Estocolmo

MOP INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO “JUNIOR DEL AGUA 2025” DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA

Estudiantes Liceo N° 1 de Niñas de Santiago en Junior del Agua en Estocolmo

MOP INVITA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO “JUNIOR DEL AGUA 2025” DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA

foto_0000000220211020155830

SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Humedal Tres Puentes (2)

ESTE VIERNES Y SÁBADO: INVITAN A LIMPIAR EL HUMEDAL TRES PUENTES

