​La candidata presidencial Evelyn Matthei lanzó una plataforma digital nacional para la coordinación de apoderados de mesa, una herramienta innovadora que busca fortalecer la fiscalización ciudadana y garantizar la transparencia electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.



Por primera vez, esta iniciativa integra en un solo sistema el trabajo conjunto de voluntarios, equipos técnicos y dirigentes de Amarillos por Chile, Demócratas, Evópoli, Renovación Nacional y la UDI, reflejando un compromiso real de unidad y colaboración dentro de la coalición que respalda a Matthei. El objetivo común es defender el voto libre, informado y transparente en todo el país.



La nueva plataforma permitirá que los apoderados de mesa se inscriban desde cualquier región de Chile, seleccionen sus locales de votación preferidos, y accedan a capacitaciones y materiales de apoyo en línea. Además, incorporará canales de comunicación directa, herramientas de gestión regional y monitoreo en tiempo real durante la jornada electoral, apoyado por el uso de inteligencia artificial.



“Estamos usando la tecnología para fortalecer la participación, la colaboración y la transparencia. Porque participar y defender el voto es proteger la voluntad popular y la democracia”, dijo Matthei tras una reunión con sus equipos de apoderados.



“Queremos que cada chileno que crea en un Chile mejor pueda sumarse y ser parte activa del proceso electoral”, señaló Evelyn Matthei.



Los interesados en participar como apoderados de mesa pueden inscribirse en apoderados.evelynmatthei.cl.



