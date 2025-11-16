“MUCHOS NOS HAN HECHO CREER QUE VOTAR NULO ES MANIFESTARSE”: CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ PIDE NO ANULAR EL VOTO

La candidata a diputada por Magallanes, Verónica Aguilar Martínez, entregó sus impresiones sobre la jornada electoral y el despliegue realizado en las últimas semanas de campaña

Aguilar relató que ya cumplió con su deber cívico, señalando que “ya voté, me tocó en la mesa 69 en la Escuela Manuel Bulnes, acompañando a mi hija y luego a mi marido”, destacando el ambiente participativo que ha observado durante la mañana. En ese contexto, afirmó que “se ha notado el incremento” en la concurrencia de votantes.

La candidata también realizó un llamado directo a la comunidad respecto a la importancia del voto válido, comentando que “muchos nos han hecho creer que votar nulo o blanco es manifestarse y hago el llamado a no desperdiciar el derecho a voto”, enfatizando que la definición del futuro político de la región requiere una participación clara y efectiva.

Consultada por el trabajo en terreno, Aguilar reconoció el esfuerzo de estas semanas: “estoy agotada pero feliz, ha sido un despliegue muy bonito, hemos estado en toda la región”, reflejando un balance positivo del recorrido que ha realizado junto a su equipo.

Finalmente, entregó palabras de reconocimiento hacia quienes la han acompañado en este proceso, asegurando sentirse “muy agradecida de todo el apoyo y cariño de la gente”, valorando la cercanía y respaldo recibido en distintos puntos de Magallanes.

​

