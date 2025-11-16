Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

16 de noviembre de 2025

PARISI: KAST Y JARA TIENEN QUE HACER GESTOS PORQUE EL PDG NO NECESITA NINGÚN FAVOR

​El candidato que remató tercero en primera vuelta dijo que no endosaría los votos a quienes lo superaron.

parisielecciones2025

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, fue la gran sorpresa en la elección de este domingo al rematar tercero con el 19,3% de los votos, solo por detrás de Jeannette Jara (26,7%) y José Antonio Kast (24,2%) y al momento de evaluar su resultado criticó duramente a las encuestadoras y afirmó que no endosará sus votos a ninguno ds los participantes en el balotaje y serán ellos quienes deberán ir a buscarlos porque "el PDG no necesita ningún favor".

"Sería una falta de respeto decir que nuestros votos los vamos a entregar. Les tengo una mala noticia a Jara y Kast: van a tener que ganarse los votos en la calle. Necesito gestos de ellos. Ellos tienen el problema. El PDG no necesita ningún favor. La mayoría de la gente del PDG sabe que mañana tienen que ir a trabajar", expuso con un tono de euforia.

"No vamos a endosar los votos. Ellos tienen que ganárselos. Que hagan por lo menos una revisión de lo que hacen. Que se bajen los sueldos, que se baje el IVA a la canasta básica, que no cobren IVA a los pañales de los adultos mayores. Queremos cuidar a los buenos. Nos gustaría que ambos candidatos de extrema izquierda y extrema derecha se bajen los sueldos. También los alcaldes. Eso es un abuso. El PDG llama a la austeridad", añadió.

"Esperamos que los dos candidatos que nos ganaron cambien su estilo, que no haya más apologías ni Allende ni a Pinochet. Que no se grite 'el que no salta es paco' ni que se cante la tercera estrofa del himno nacional", pidió el economista, aunque esta última alusión fue a un acto de Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario.

Disparos contra encuestadoras

Parisi aseguró que "estuvimos a nada de pasar a segunda vuelta, a nada" y culpó de esto a los sondeos que según dijo siempre le dieron bajas opciones: "Perdimos por los canallas de las encuestadoras. Ellos tienen que salir a responder. Hubo un verdadero carerrajismo".

"Fue una campaña linda pero muy injusta. Decirles a los terroristas de las encuestas qué vergüenza. A Mayol, la Cadem, las encuestas. Lo lamento por Chile", insistió.

Fuente: cooperativa.cl 



POLAR RRSS 1080X1350

HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN CHILE: JARA GANA POR POCO Y LA DERECHA SE ALINEA DETRÁS DE KAST

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN CHILE: JARA GANA POR POCO Y LA DERECHA SE ALINEA DETRÁS DE KAST

Leer Más

​Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.

​Con el 77,79 % de las mesas escrutadas, Jara obtenía este domingo el 26,69 % mientras que Kast lograba el 24,15 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar sorprendió el candidato Franco Parisi, del Partido de la Gente, con el 19,32 %.

POLAR RRSS 1080X1350
nuestrospodcast
aducci

“VOY A EMPEZAR DESDE MAÑANA”: ALEJANDRO RIQUELME DUCCI PROYECTA SU LABOR PARLAMENTARIA TRAS RESULTADOS PRELIMINARES EN MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
parisielecciones2025

PARISI: KAST Y JARA TIENEN QUE HACER GESTOS PORQUE EL PDG NO NECESITA NINGÚN FAVOR

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
eleccionessuecia

“SIEMPRE LAS VOTACIONES POR ESTAS LATITUDES TIENEN UN SENTIDO ESPECIAL”: RESIDENTE EN ESTOCOLMO PATRICIO VALENZUELA RELATA MASIVA CONCURRENCIA A LAS URNAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
HCM

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INFORMA REUBICACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO DE ONCOLOGÍA POR TRABAJOS DE MANTENCIÓN