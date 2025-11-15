Punta Arenas,
15 de noviembre de 2025

LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA: EL 97% DE LAS FAMILIAS RECOMIENDA LOS JARDINES INFANTILES DE FUNDACIÓN INTEGRA

La Encuesta a Familias 2024, que recoge las expectativas y desafíos sobre la experiencia educativa. ​

Fundación Integra reveló los resultados de la "Encuesta a Familias 2024", estudio de carácter nacional realizado por la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC), cuya finalidad es conocer la evaluación que hacen las familias del modelo educativo implementado por la institución.

En esta versión participaron alrededor de 8 mil personas que fueron encuestadas durante el último trimestre del 2024. El sondeo se desarrolló de manera telefónica. En la mayoría de los casos, la madre fue quien respondió la encuesta 90,4%, seguida por el padre (6,4%) y la abuela (2,0%).

Entre los resultados más destacados, se observa que el 97,3% de las familias recomiendan su respectivo jardín infantil o sala cuna.En cuanto a la evaluación global de la experiencia en su establecimiento, en una escala del 1 al 7, un 70,7% asignó la nota máxima (7) y un 20,5%, con nota 6, alcanzando un promedio general de 6,6. Los principales motivos de aquellas calificaciones son la percepción positiva general del establecimiento (52,4%), profesionalismo y buen trato del equipo educativo (19,0%) y valoración del espacio seguro (4,0%).

"Cuando las guaguas, niñas y niños asisten todos los días a las salas cuna y jardines infantiles se amplían sus experiencias, pues ejercen su ciudadanía y descubren su entorno, potenciando su curiosidad, así como el deseo de explorar, aprender y crear junto a otras y otros. Por eso la valoración de las familias al trabajo que realiza Fundación Integra es clave, pues posiciona la importancia de una labor educativa de calidad desde los primeros años; y coincide, también, con dos años en que se exhibe un alza sostenida de la asistencia a la educación parvularia, dando cuenta de que el compromiso de las comunidades y las familias está dando frutos para la reactivación educativa", indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

El director ejecutivo de Fundación Integra, Carlos González Rivas, indicó que "para Fundación Integra la labor educativa conjunta con las familias es fundamental para el desarrollo pleno y la felicidad de niñas y niños, a quienes reconocemos y valoramos en su diversidad. Por eso nos llena de satisfacción y orgullo que el 97,3% de las familias recomiende las salas cuna y jardines infantiles a los que asisten sus hijas e hijos, lo que refleja un alto nivel de confianza al rol transformador de los equipos educativos y, a la vez, una tremenda responsabilidad como garantes de derechos de la niñez y agentes de cambio".

Otro de los aspectos mejor evaluados es el bienestar y protagonismo de las niñas y niños en el quehacer educativo. Por ejemplo, el 97,2% de las familias consultadas indicó que la alimentación que reciben niñas y niños en las salas cuna y jardines infantiles es saludable.

Asimismo, las y los encuestados destacaron que el jardín infantil siempre genera espacios de respeto (94,4%), ofrece oportunidades de desarrollo y aprendizajes (91,0%), promueve la interacción con otras niñas, niños y adultas/os (93,0%), implementa estrategias que favorecen la participación (94,3%) y aborda de manera efectiva conflictos y/o situaciones de crisis (83,1%).

FAMILIAS Y EDUCACIÓN

Las familias participantes en esta encuesta, además, consideraron que los materiales entregados y usados son de calidad y aportan al aprendizaje (40,8%), son diversos (37,7%) y que la infraestructura está organizada para promover el aprendizaje (41,4%). Las familias afirman que los niños y niñas aprenden mediante el juego (50,6%), que es importante que asistan ya que aprenden cosas nuevas (77,8%) e indican la importancia para su desarrollo y bienestar (67,8%).

Por último, y ante la consulta vinculada al nivel de conocimiento del programa Fonoinfancia, el 54,4% de los entrevistados declaró saber de su existencia. Entre quienes lo han utilizado, la evaluación es muy positiva: el 71,8% lo evalúa con nota 7 y el 16,2%, con nota 6.


SLEP MAGALLANES CELEBRÓ A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CON FERIA ABIERTA A LA COMUNIDAD EN ZONA AUSTRAL

MUNICIPIO REFUERZA SAPU ANTE FUERTE ALZA DE CONSULTAS RESPIRATORIAS

El incremento de hasta un 40% en la demanda llevó a ampliar turnos en los tres dispositivos de urgencia.


El incremento de hasta un 40% en la demanda llevó a ampliar turnos en los tres dispositivos de urgencia.


ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE (HYST): RESPECTO A CIERRES PUNTUALES DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN FERIADOS

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

Liliana Cortés

CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

directoraservel

DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL DETALLA PREPARATIVOS PARA LAS ELECCIONES 2025 EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

minagricnr

SEREMI DE AGRICULTURA ANUNCIA NUEVO CONCURSO DE RIEGO DIRIGIDO A MUJERES AGRICULTORAS

