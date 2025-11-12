CANDIDATO A DIPUTADO RAMÓN AGUILAR: “TENEMOS QUE FRENAR LA DELINCUENCIA ANTES DE QUE NOS INVADA”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes, Ramón Aguilar, se refirió a la recta final de su campaña y a distintos temas de actualidad nacional y regional, entre ellos seguridad, economía y turismo.

En cuanto al desarrollo de su campaña, Aguilar señaló que se encuentran en los últimos días “haciendo el último esfuerzo”, destacando las limitaciones que enfrenta su partido: “Como partido nuevo no tenemos mucha economía para hacer mucho despliegue, pero hemos entregado lo mejor que uno puede”. Agregó que el trabajo se ha centrado principalmente en la entrega de volantes, recorridos puerta a puerta y una fuerte presencia en redes sociales.

El candidato también abordó un tema que, según dijo, requiere atención urgente: la situación de los portales y plataformas de reservas hoteleras, indicando que “tienen un problema muy serio, muchos de ellos no tienen regularizado eso, muchos no tienen patente, es un tema que hay que trabajarlo bien”.

Consultado por el debate presidencial de ANATEL, Aguilar comentó que lo siguió atentamente y que fue una instancia clave de cara a la definición electoral. “Yo creo que en el último debate se jugaron las últimas cartas, estuvo casi equilibrado, no tanto como uno pensaba; uno esperaba un poco la pelea, estuvo interesante. Johannes se defendió bien, está cansado pero siempre con esa fuerza para seguir enfrentando estos debates que han sido intensos”, señaló, destacando además que el abanderado “tiene las ganas de sacar nuestro país adelante, con la economía, la salud, la seguridad y la educación como los cuatro pilares, además de la reducción de ministerios para abaratar costos”.

Finalmente, Aguilar se refirió a su preocupación por la seguridad en la región, proponiendo medidas concretas: “Unificar a todas las fuerzas armadas para un cordón militar, para el tema de la migración irregular” y “volver a impulsar los grupos de instrucción policial”. Aseguró que “nosotros en Magallanes tiempo atrás éramos súper tranquilos, en la actualidad se nota que está entrando un poco más la delincuencia y tenemos que frenarla antes de que nos invada”.

