Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

HOY COMIENZA LA III VERSIÓN DEL ENCUENTRO ECOLOGÍA Y FEMINISMOS DEL SUR EN PUNTA ARENAS

​El Encuentro Ecología y Feminismos del Sur nace en 2023 como una iniciativa que apuesta por compartir experiencias de prácticas colectivas atravesadas por las artes trans y los feminismos que estén en búsqueda de acciones reparadoras de las relaciones humanas y no humanas ecológicas.

eco y feminismo

Este miércoles 12 de noviembre comienza la III versión del Encuentro Ecología y Feminismos del Sur, organizado con Liquenlab en Casa Líquen Punta Arenas (Jorge Montt 781). Todas las actividades son gratuitas y para reservar cupos está disponible el correo [email protected]. El encuentro cuenta con el apoyo del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Para mayor información:+56 995705002.

El Encuentro Ecología y Feminismos del Sur nace en 2023 como una iniciativa que apuesta por compartir experiencias de prácticas colectivas atravesadas por las artes trans y los feminismos que estén en búsqueda de acciones reparadoras de las relaciones humanas y no humanas ecológicas.

Programación 2025

Miércoles 12:

19.00: Conferencia performática "Sopesar la atmósfera de los paisajes". Relatos del recorrido creativo del proyecto en artes vivas Cia. Inasible, de r.a.r.a.Plataforma.

20:00 horas:  Visita guiada y mediación de la exposición transdisciplinar "Niñita Mujer", de la artista magallánica Katalina Oyarzo. Una obra que nace de la memoria íntima y las heridas que se forjan en la preadolescencia bajo el mandato estereotipado del "deber ser" mujer. 

Jueves 13: 

19.00 : Charla microBIOMAtica: diálogos sobre (des)inflamación, salud/enfermedad, herbolaria, y ecosistemas microbianos, cuerpa colectiva/territorio común, facilitado por la artista en residencia, con Kinkinella.

20.00: Charla/concierto Ecosonancia: proyecciones de memoria, propuesta transdisciplinar, a cargo de la actriz, Andrea Pereda y la artista medial, Sandra Ulloa.  

Viernes 14:

18.30: Presentación libro: "Mujeres y Aguas Vivas. Resistencias afectivas para la regeneración ecosocial", con Fabiola Leiva Cañete, gestora cultural, investigadora y docente.

19.30: Espacio de diálogo: 

Participan:


  • Willi Antü, asociación de mujeres Mapuche Williche de Puerto Natales.

  • Hach Saye, organización familiar que trabaja por el desarrollo, protección y fomento de la cultura Selk'nam y su territorio. 

  • Mujeres Marinas, comunidad de mujeres pescadoras, científicas, artistas y emprendedoras de Magallanes, representantes de aquellas que históricamente han realizado labores en el maritorio.

Modera la periodista, Lorena Álvarez Chávez.

21.00: Concierto de Eli Wewentxu, artista mapuche originario de Gülumapu – Wallmapu. Se formó como violinista desde temprana edad. Estudió interpretación musical y musical de cámara en diferentes territorios de Latinoamérica y Europa. Su trabajo creativo abarca diferentes áreas del arte como la creación musical con instrumentos antiguos y máquinas, la performance, el arte sonoro y el video.

Sábado 15:

15.00 - 20.00 horas. [Taller] AUTOEXPLORACIÓN & LUB-VPH"

instancia (de)formativa, un laboratorio experimental de técnicas ginecobstétricas,  prácticas de biohacking y herramientas de salud transJAKfeministas, desde la producción de un lubricante casero preventivo de VPH hasta el jAKEO de nuestras miradas como prótesis de visión aguda, a cargo de Kinkinella.  

Para mayor información:+56 995705002.


hystencuentro

HYST IMPULSA SU PRIMER ENCUENTRO DE SOSTENIBILIDAD EN PUERTO NATALES: DIÁLOGO, CONCIENCIA Y ACCIÓN POR UN TURISMO RESPONSABLE

