MUNICIPALIDAD CERRÓ CICLO DE ENCUENTROS CON DIRIGENTES DE ADULTOS MAYORES

Con una masiva asistencia de más de 200 dirigentes de distintos clubes de adultos mayores, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el cierre del ciclo de encuentros anuales impulsados por la Unidad del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La actividad se desarrolló este martes 28 de octubre en dependencias del Casino Dreams, marcando el término de un año de trabajo dedicado al fortalecimiento organizacional y la participación de las personas mayores de la comuna.

Durante 2025, la Unidad de Adulto Mayor realizó cuatro jornadas formativas en las que participaron 110 clubes y más de 120 dirigentes, abordando temáticas como fondos concursables, subvenciones municipales, vigencia de directorios, personalidad jurídica y roles dentro de las organizaciones. El objetivo de estos encuentros ha sido promover la autonomía, el liderazgo y la gestión eficiente de los clubes, fomentando la integración y el trabajo colaborativo.

El alcalde Claudio Radonich destacó el rol de los dirigentes y la importancia de fortalecer su labor comunitaria. "En nuestra ciudad son 128 clubes de adultos mayores y este año trabajamos con 110. La idea es que los dirigentes se preparen y conozcan los fondos y programas municipales, porque hay muchos que aún no saben cómo postular. Cerca de 40 agrupaciones recibieron subvenciones este año, y queremos que sean muchas más en el futuro. Además, mantenemos más de 1.200 cupos en talleres anuales, que son gratuitos, y buscamos que sean pertinentes a las necesidades que ellos mismos plantean. Esta es una población muy activa, y nuestro objetivo es seguir colaborando directamente con ellos", señaló el jefe comunal.

La encargada de la Unidad del Adulto Mayor, Carolina Barrientos, explicó que este encuentro cerró las actividades del Mes de las Personas Mayores y fue, además, una instancia de reconocimiento al compromiso de quienes lideran las agrupaciones. "Para nosotros este cierre tiene un sentido especial, porque es un reconocimiento al dirigente, a su responsabilidad y al trabajo constante que realiza para sus pares durante todo el año. Hoy reunimos a más de 200 dirigentes de 120 organizaciones, y nos alegra ver cómo siguen formándose y compartiendo experiencias", comentó.

Durante la jornada, los participantes participaron en dinámicas grupales, presentaciones musicales y espacios de conversación que permitieron evaluar el trabajo desarrollado durante el año y proyectar nuevas iniciativas para 2026, orientadas a la formación de nuevos líderes mayores.

Entre los asistentes, Gloria Vargas, integrante de la Sociedad Femenina de Socorros Mutuos, valoró el apoyo constante del municipio. "Es muy lindo y entretenido, porque nos alegra, nos da ánimo y nos hace seguir adelante. En el municipio tenemos mucho apoyo, hay muchas actividades gratuitas para los adultos mayores y siempre hay personas dispuestas a ayudarnos. En estos años he aprendido mucho, a compartir y a ayudar a otros, y eso me hace muy feliz", expresó.

Un cierre de ciclos de encuentro con el que la administración comunal busca continuar fortaleciendo a las organizaciones de personas mayores, a través del reconocimiento de su rol activo y su aporte a la comunidad. "Las personas mayores son una parte esencial de nuestra sociedad, con experiencia y sabiduría que son un verdadero legado. Vamos a seguir trabajando junto a ellos, promoviendo su liderazgo y su participación", concluyó el alcalde Radonich.

