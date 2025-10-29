Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD CERRÓ CICLO DE ENCUENTROS CON DIRIGENTES DE ADULTOS MAYORES

​Más de 200 representantes de clubes participaron en la jornada que puso fin a las actividades formativas del año, destacando el liderazgo y la activa participación de las personas mayores de la comuna.

CIERRE DE CICLO ADULTO MAYOR (7)

Con una masiva asistencia de más de 200 dirigentes de distintos clubes de adultos mayores, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el cierre del ciclo de encuentros anuales impulsados por la Unidad del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). La actividad se desarrolló este martes 28 de octubre en dependencias del Casino Dreams, marcando el término de un año de trabajo dedicado al fortalecimiento organizacional y la participación de las personas mayores de la comuna.

Durante 2025, la Unidad de Adulto Mayor realizó cuatro jornadas formativas en las que participaron 110 clubes y más de 120 dirigentes, abordando temáticas como fondos concursables, subvenciones municipales, vigencia de directorios, personalidad jurídica y roles dentro de las organizaciones. El objetivo de estos encuentros ha sido promover la autonomía, el liderazgo y la gestión eficiente de los clubes, fomentando la integración y el trabajo colaborativo.

El alcalde Claudio Radonich destacó el rol de los dirigentes y la importancia de fortalecer su labor comunitaria. "En nuestra ciudad son 128 clubes de adultos mayores y este año trabajamos con 110. La idea es que los dirigentes se preparen y conozcan los fondos y programas municipales, porque hay muchos que aún no saben cómo postular. Cerca de 40 agrupaciones recibieron subvenciones este año, y queremos que sean muchas más en el futuro. Además, mantenemos más de 1.200 cupos en talleres anuales, que son gratuitos, y buscamos que sean pertinentes a las necesidades que ellos mismos plantean. Esta es una población muy activa, y nuestro objetivo es seguir colaborando directamente con ellos", señaló el jefe comunal.

La encargada de la Unidad del Adulto Mayor, Carolina Barrientos, explicó que este encuentro cerró las actividades del Mes de las Personas Mayores y fue, además, una instancia de reconocimiento al compromiso de quienes lideran las agrupaciones. "Para nosotros este cierre tiene un sentido especial, porque es un reconocimiento al dirigente, a su responsabilidad y al trabajo constante que realiza para sus pares durante todo el año. Hoy reunimos a más de 200 dirigentes de 120 organizaciones, y nos alegra ver cómo siguen formándose y compartiendo experiencias", comentó.

Durante la jornada, los participantes participaron en dinámicas grupales, presentaciones musicales y espacios de conversación que permitieron evaluar el trabajo desarrollado durante el año y proyectar nuevas iniciativas para 2026, orientadas a la formación de nuevos líderes mayores.

Entre los asistentes, Gloria Vargas, integrante de la Sociedad Femenina de Socorros Mutuos, valoró el apoyo constante del municipio. "Es muy lindo y entretenido, porque nos alegra, nos da ánimo y nos hace seguir adelante. En el municipio tenemos mucho apoyo, hay muchas actividades gratuitas para los adultos mayores y siempre hay personas dispuestas a ayudarnos. En estos años he aprendido mucho, a compartir y a ayudar a otros, y eso me hace muy feliz", expresó.

Un cierre de ciclos de encuentro con el que la administración comunal busca continuar fortaleciendo a las organizaciones de personas mayores, a través del reconocimiento de su rol activo y su aporte a la comunidad. "Las personas mayores son una parte esencial de nuestra sociedad, con experiencia y sabiduría que son un verdadero legado. Vamos a seguir trabajando junto a ellos, promoviendo su liderazgo y su participación", concluyó el alcalde Radonich.


PC 7

PUNTA ARENAS ES PROTAGONISTA EN EL LANZAMIENTO DEL PLAN CARBONO NEUTRAL PUERTO MONTT 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SUBSECRETARIA MINVU VISITA EL PROYECTO "VILLA PIONEROS" Y FIRMA CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE CERRO SOMBRERO

Leer Más

​En su primera visita a la Provincia de Tierra del Fuego, la autoridad recorrió la comuna de Primavera para conocer el avance de las primeras viviendas construidas por el Estado en 60 años, y dar el inicio a la implementación del Programa para Pequeñas Localidades.

​En su primera visita a la Provincia de Tierra del Fuego, la autoridad recorrió la comuna de Primavera para conocer el avance de las primeras viviendas construidas por el Estado en 60 años, y dar el inicio a la implementación del Programa para Pequeñas Localidades.

pioneros 10
nuestrospodcast
Proyectos de Inversion 2

OBSERVATORIO LABORAL ESTUDIA EL FUTURO DEL EMPLEO ANTE NUEVAS INVERSIONES EN MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
CIERRE DE CICLO ADULTO MAYOR (7)

MUNICIPALIDAD CERRÓ CICLO DE ENCUENTROS CON DIRIGENTES DE ADULTOS MAYORES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
sopaipillasjana

ENTRE MATES Y SOPAIPILLAS: LA HISTORIA DE MARTA Y ELIANA, MUJERES DE ESFUERZO Y FE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
AP 1

EXITOSA JORNADA DE ADOPCIÓN MUNICIPAL: SIETE PERRITOS ENCONTRARON UN HOGAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909