11 de diciembre de 2025

ARTURO VIDAL LLEGA A PUNTA ARENAS ESTE SÁBADO 13 PARA LANZAR SU MARCA DE ROPA EXCLUSIVA EN HIPERMERCADO ROFIL

El futbolista aterriza este sábado 13 en Punta Arenas para presentar AV Streetwear 23, su marca de ropa exclusiva en Rofil. Habrá meet & greet y 100 ganadores podrán conocerlo.

Arturo Vidal

El ícono del fútbol chileno y campeón de América, Arturo Vidal, llegará este sábado 13 de diciembre a Punta Arenas para lanzar oficialmente su marca AV Streetwear 23, disponible de manera exclusiva en Hipermercado Rofil. La línea, diseñada por el propio jugador, destaca por sus altos estándares de calidad y un estilo urbano que refleja su personalidad dentro y fuera de la cancha.

La colección se presenta bajo el eslogan “Hecha para los que no se rinden. Hecha para los que lo hacen a su manera”, mensaje que busca conectar con el espíritu de esfuerzo y perseverancia que caracteriza al King. Con este lanzamiento, Rofil se convierte en la única tienda autorizada en la región para comercializar las prendas de AV Streetwear 23, un hito para el comercio local y los fanáticos del deportista.

Como parte del evento, este sábado desde las 10:30 horas se realizará un meet & greet exclusivo en Hipermarcado Rofil, donde 100 personas tendrán la oportunidad de conocer a Arturo Vidal en persona. El concurso contempla sorteos diarios de seis ganadores hasta el viernes 12, los cuales serán anunciados en las redes sociales de @rofilltda, donde también se encuentran disponibles las bases de participación.

Para participar, los clientes deben adquirir cualquier prenda AV Streetwear 23 y solicitar su cupón en caja, completarlo con sus datos y depositarlo en la tómbola del concurso. Las personas seleccionadas serán contactadas directamente por el equipo de Rofil y deberán presentar su boleta para validar el premio, por lo que se recomienda conservarla.

La llegada de Arturo Vidal promete llenar de energía y entusiasmo a la comunidad magallánica, convirtiendo este lanzamiento en un evento único que une moda, deporte e identidad regional. Rofil invita a todas las familias y fanáticos del King a participar y vivir esta experiencia inolvidable en el extremo sur del país.


CLUB LIBERTAD CUMPLE SU ANIVERSARIO 62: "NUESTRO MAYOR ANHELO ES TENER SEDE PROPIA"

Noticias
Relacionadas
EDF POWER SOLUTIONS DETIENE PROYECTO ENERGÍA VERDE AUSTRAL Y CONCENTRARÁ ESFUERZOS EN PUNTA DELGADA

​Mercado más lento de lo previsto lleva a EDF a recortar proyectos en Magallanes

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA DESTITUCIÓN DE TENS POR VIAJES AL EXTRANJERO CON LICENCIAS MÉDICAS

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

PROCHILE RECONOCIÓ A VERÓNICA PERAGALLO POR SU LIDERAZGO EL TURISMO ANTÁRTICO

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

TORRES DEL PAINE REGISTRA ALZA DEL 14% EN VISITAS ACUMULADAS DURANTE 2025

juliocanas

JULIO CAÑAS Y JULIO ARGENTINO DÍAZ COMPARTIRÁN ESCENARIO EN UNA INÉDITA VELADA FOLK EN GYROS ESTE MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DESDE LAS 21HRS

