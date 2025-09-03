SORPRESA EN EL CIERRE DE MERCADO: ALEXIS SÁNCHEZ SE UNE AL SEVILLA FC

​Ya estamos acostumbrados a que el último día del mercado de fichajes nos sorprenda con emociones fuertes, y esta vez no ha sido la excepción, ya que Alexis Sánchez, el legendario delantero chileno, ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de San Pablo, desatando una ola de expectación en Sevilla.



A sus 36 años, el "Niño Maravilla" está a solo un paso de concretar su regreso al fútbol español para vestir la camiseta del Sevilla FC, en un movimiento que, sin duda, ha ilusionado a la afición nervionense.



Los detalles de un fichaje estratégico



Su llegada se produce con el tiempo justo, en una jornada frenética donde los clubes apuran sus últimas opciones para reforzar sus plantillas y Sánchez llega como agente libre, una oportunidad de mercado que el club andaluz no ha podido desaprovechar.



La información que se maneja en este momento es que el acuerdo entre ambas partes es total y solo falta que el jugador supere el correspondiente reconocimiento médico para que la firma se estampe en el contrato.



Este fichaje representa la décima aventura europea para el tocopillano, algo que deja muy claro su vigencia en la élite del fútbol.



Experiencia y calidad para el ataque de Nervión



La carrera de Alexis Sánchez habla por sí sola, pues ha dado pasos en algunos de los clubes más importantes del mundo, como el FC Barcelona, Arsenal e Inter de Milán, por lo que su experiencia, sin lugar a dudas, es un activo invaluable.

Su anterior etapa en España con el conjunto culé dejó un gran recuerdo, y ahora regresa a LaLiga con la madurez y la calidad intactas. Se espera que su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo, su visión de juego y su incansable entrega aporten un salto cualitativo a la delantera del Sevilla.



Una estrella para ilusionar al Sánchez-Pizjuán



Si algo ha dejado Alexis Sánchez en los últimos años es que es un futbolista acostumbrado a la presión de los grandes escenarios y con un palmarés envidiable, por lo que sumarlo a sus filas parece ser uno de los mejores fichajes de su historia.



Y claro, la afición sevillista sabe que esta es una oportunidad para dar un paso adelante y enfrentarse codo a codo con los más grandes, por lo que muchos ya sueñan con verlo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un estadio que vibrará con el talento de un jugador que se resiste a abandonar el primer nivel.



Si todo avanza según lo previsto en las próximas horas, el regreso de Alexis Sánchez al fútbol español será una de las grandes noticias del cierre de mercado, añadiendo una estrella chilena más a una de las competiciones más exigentes del mundo.

​Foto de Conmebol (https://copaamerica.com/es/novedades/alexis-sanchez-en-el-bicampeonato-de-chile)

