CONVERSACIONES SOBRE CUERPOS, TERRITORIO Y MÚSICA EXPERIMENTAL MARCAN NUEVO CAPÍTULO DE “Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS?”

En una nueva edición de Y tú, ¿qué opinas? de Polar Comunicaciones, Javier Muñoz Vidal conversó con el biólogo, escritor y doctor en bioquímica Jorge Díaz y Kinki, facilitadores de la charla “Todxs deberíamos ser anfibios: biologías queer y escrituras de la transición”. La conversación giró en torno a los cuerpos, el territorio y los “conjuros microbianos”: narrativas que buscan repensar nuestra relación con la vida microscópica y las identidades en transformación.

Kinki compartió detalles de su residencia en LiquenLab, espacio magallánico que explora técnicas culturales y tácticas estéticas para un nuevo contrato natural. Explicó que su proyecto, Microbiomática, cruza tecnología, arte, naturaleza y comunidad desde una perspectiva crítica a la salud y a las tecnologías contemporáneas. Y que estos tallares son una invitación para que junto a Jorge Díaz presenten parte de su investigación académica y artística. Ambos se conocieron en el espacio del activismo queer en 2007.

En el segundo bloque, Y tú, ¿qué opinas? conversó con el músico René Gómez, quien presentó los lanzamientos más recientes de su proyecto solista HALIM. Este viernes 5 de diciembre, en el marco de Bandcamp Friday, estrenó “Doomscapes III”, cierre de su trilogía de ambient music grabada íntegramente en cinta magnética en Halim Music Records, Punta Arenas. El álbum combina guitarras eléctricas, sintetizadores análogos y delays reminiscentes de Brian Eno y las técnicas Frippertronics.

René Gómez explicó que el álbum estará disponible exclusivamente en Bandcamp, en formatos cassette (AAD) y digital, sin distribución en plataformas de streaming. Además, presentó dos nuevos lanzamientos: HEROPASS, con “Everyday We Die”, y AVENAVE, con un cover de la banda magallánica Lluvia Ácida. Ambos proyectos buscan abrir puertas hacia nuevos sellos discográficos y expandir audiencias dentro del rock pesado y la música experimental.





​





​

