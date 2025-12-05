Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

POSITIVO BALANCE DE TRANSALERCE TRAS 1 AÑO DE OPERACIÓN DE BUSES EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

transalerce

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de Transalerce, Alejandro Lee, conversó sobre el estado actual del transporte público mayor en Punta Arenas, entregando un balance del primer año de operación y de los desafíos que han debido enfrentar para aumentar la disponibilidad de buses en la ciudad.

Lee señaló que el inicio del servicio estuvo marcado por una fuerte exigencia técnica debido a las condiciones en que recibieron la flota. “Teníamos 25 buses operativos al inicio de la operación, de los 67 buses que nos entregaron se pusieron a trabajar en todos los buses, disponer buses a la ciudadanía y disponer los buses a reparaciones de forma intensiva”, explicó.

El gerente destacó que, pese a las dificultades iniciales, hoy se observa un escenario distinto gracias al esfuerzo sostenido del equipo mecánico. “Nos faltan más buses pero ha sido un balance positivo si lo comparamos a cómo estaba anteriormente con el operador anterior, este fue un año de muchas reparaciones”, aseguró.

Actualmente, Transalerce mantiene 65 buses en circulación, mientras que los otros 10 continúan en proceso de reparación. Según Lee, el objetivo es sostener la operatividad plena de la flota disponible, para lo cual se trabaja al máximo de su capacidad. “Hoy en día 65 buses en calle y los otros 10 están en proceso de reparación, para mantener estos buses operativos necesitamos toda nuestra capacidad mecánica y técnica para no bajar el flujo de operación”, puntualizó.

El gerente reiteró que, aunque aún existe déficit de máquinas, la situación del transporte mayor en la región ha mostrado un avance significativo respecto a etapas anteriores, destacando el compromiso del equipo y los esfuerzos por mejorar el servicio para la comunidad.


felipefeum

ESTUDIANTES MANTIENEN TOMA EN LA UMAG: FEDERACIÓN ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE RECTORÍA

RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA

Leer Más

​Actualización institucional respecto a la toma estudiantil en el campus:

conferenciamaripano
nuestrospodcast
visita unidad y hospital (1)

VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC ANALIZA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “KAST VA A SALIR CON UN PORCENTAJE MUY ALTO, PERO ESO SIGNIFICA TAMBIÉN UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD”

CIERRE CICLO DE PIANO 2025 (4)

CICLO DE PIANO 2025 CULMINA CON GRAN CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

PAMN SUMA NUEVE AÑOS SEMBRANDO MÚSICAS EN NUEVOS TERRITORIOS

pdifallecido
