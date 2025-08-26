26 de agosto de 2025
LAGUNA BLANCA VIBRÓ CON UN FIN DE SEMANA LLENO DE VOLEIBOL Y BABY FÚTBOL
A través del Campeonato Deportivo de Comunidades Rurales que fue todo un éxito durante los días sábado 23 y domingo 24 de agosto.
La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca informa sobre la exitosa realización del Campeonato Deportivo de Comunidades Rurales, llevado a cabo durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto. El evento deportivo, que tuvo lugar en el gimnasio de Villa Tehuelches, convocó a deportistas de diversas localidades de la comuna.
La jornada deportiva se inauguró el sábado 23 de agosto con el torneo de voleibol, donde participaron los equipos: Mineros de Puerto Natales, Los Chupilcas de Laguna Blanca, Lucifer de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches y la Comuna de San Gregorio, quienes demostraron un alto nivel de competencia y camaradería.
El campeonato concluyó el domingo 24 de agosto con el torneo de baby fútbol varones y damas, el cual contó en la categoría varones con la participación de los equipos: Carabineros de Chile; Terremoto Blanco y Oro Blanco, ambos de Laguna Blanca; Isla Riesco A e Isla Riesco B, de Río Verde; y la Municipalidad de Laguna Blanca.
Por su parte, la categoría damas contó con la participación de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches y Mineras de Laguna Blanca (equipo combinado entre Laguna Blanca y Natales)
Por su parte, la categoría damas contó con la participación de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches y Mineras de Laguna Blanca (equipo combinado entre Laguna Blanca y Natales)
Este encuentro deportivo no solo fomenta la actividad física, sino que también fortalece los lazos sociales y el espíritu comunitario entre las comunidades rurales. La Municipalidad de Laguna Blanca agradece la participación de todos los equipos y el apoyo de la comunidad, destacando el éxito de la iniciativa.
Asimismo, agradecemos al IST por el apoyo durante el campeonato y también a los funcionarios municipales que participaron en la organización.
Asimismo, agradecemos al IST por el apoyo durante el campeonato y también a los funcionarios municipales que participaron en la organización.
Así culminó el campeonato:
Así culminó el campeonato:
Voleibol
Voleibol
1° Mineros de Pto. Natales
2° Los Chupilcas ( Laguna Blanca)
3° Lucifer (Escuela Diego Portales)
Baby Fútbol Varones
1° Carabineros de Chile
2° Terremoto Blanco
3° Oro Blanco
Baby Fútbol Damas
1° Escuela Diego Portales
2° Mineras de Laguna Blanca (equipo combinado)
Noticias
Relacionadas
OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES
El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.
El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.
Noticias
Destacadas