Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de agosto de 2025

LAGUNA BLANCA VIBRÓ CON UN FIN DE SEMANA LLENO DE VOLEIBOL Y BABY FÚTBOL

​A través del Campeonato Deportivo de Comunidades Rurales que fue todo un éxito durante los días sábado 23 y domingo 24 de agosto.

lagunablancadeportes
 La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca informa sobre la exitosa realización del Campeonato Deportivo de Comunidades Rurales, llevado a cabo durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto. El evento deportivo, que tuvo lugar en el gimnasio de Villa Tehuelches, convocó a deportistas de diversas localidades de la comuna.

La jornada deportiva se inauguró el sábado 23 de agosto con el torneo de voleibol, donde participaron los equipos: Mineros de Puerto Natales, Los Chupilcas de Laguna Blanca, Lucifer de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches y la Comuna de San Gregorio, quienes demostraron un alto nivel de competencia y camaradería.


El campeonato concluyó el domingo 24 de agosto con el torneo de baby fútbol varones y damas, el cual contó en la categoría varones con la participación de los equipos: Carabineros de Chile; Terremoto Blanco y Oro Blanco, ambos de Laguna Blanca; Isla Riesco A e Isla Riesco B, de Río Verde; y la Municipalidad de Laguna Blanca. 


Por su parte, la categoría damas contó con la participación de la  Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches y Mineras de Laguna Blanca (equipo combinado entre Laguna Blanca y Natales)


Este encuentro deportivo no solo fomenta la actividad física, sino que también fortalece los lazos sociales y el espíritu comunitario entre las comunidades rurales. La Municipalidad de Laguna Blanca agradece la participación de todos los equipos y el apoyo de la comunidad, destacando el éxito de la iniciativa. 


Asimismo, agradecemos al IST por el apoyo durante el campeonato y también a los funcionarios municipales que participaron en la organización. 


Así culminó el campeonato: 

Voleibol

1° Mineros de Pto. Natales
2° Los Chupilcas ( Laguna Blanca)
3° Lucifer (Escuela Diego Portales)

Baby Fútbol Varones

1° Carabineros de Chile
2° Terremoto Blanco
3° Oro Blanco

Baby Fútbol Damas

1° Escuela Diego Portales
2° Mineras de Laguna Blanca (equipo combinado)




RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA (6)

MÁS DE 100 JUGADORES ANIMARON LA CUARTA FECHA DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

OBISPADO DE PUNTA ARENAS Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR RENUEVAN CONVENIO EN APOYO A LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

foto obispado1
nuestrospodcast
jornada autismo4

SEREMI Y SERVICIO DE SALUD DE MAGALLANES IMPULSAN FORMACIÓN EN TEA CON APORTE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, LÍDER EN EL PAÍS EN ESTA TEMATICA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
SAE-Estudiantes

ADMISIÓN ESCOLAR (SAE): ¿CUÁLES SON LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN OBLIGADOS A POSTULAR A UN COLEGIO PARA 2026?

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Villa Loteo del Mar

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN CONCURSO FOTOGRÁFICO "INSTANTES DE MI BARRIO"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250