LAGUNA BLANCA VIBRÓ CON UN FIN DE SEMANA LLENO DE VOLEIBOL Y BABY FÚTBOL

La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca informa sobre la exitosa realización del Campeonato Deportivo de Comunidades Rurales, llevado a cabo durante el fin de semana del 23 y 24 de agosto. El evento deportivo, que tuvo lugar en el gimnasio de Villa Tehuelches, convocó a deportistas de diversas localidades de la comuna.

​



La jornada deportiva se inauguró el sábado 23 de agosto con el torneo de voleibol, donde participaron los equipos: Mineros de Puerto Natales, Los Chupilcas de Laguna Blanca, Lucifer de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches y la Comuna de San Gregorio, quienes demostraron un alto nivel de competencia y camaradería.

​





El campeonato concluyó el domingo 24 de agosto con el torneo de baby fútbol varones y damas, el cual contó en la categoría varones con la participación de los equipos: Carabineros de Chile; Terremoto Blanco y Oro Blanco, ambos de Laguna Blanca; Isla Riesco A e Isla Riesco B, de Río Verde; y la Municipalidad de Laguna Blanca.

​



Por su parte, la categoría damas contó con la participación de la Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches y Mineras de Laguna Blanca (equipo combinado entre Laguna Blanca y Natales)

​





Este encuentro deportivo no solo fomenta la actividad física, sino que también fortalece los lazos sociales y el espíritu comunitario entre las comunidades rurales. La Municipalidad de Laguna Blanca agradece la participación de todos los equipos y el apoyo de la comunidad, destacando el éxito de la iniciativa.

​



Asimismo, agradecemos al IST por el apoyo durante el campeonato y también a los funcionarios municipales que participaron en la organización.

​

​

Así culminó el campeonato:

​

Voleibol



1° Mineros de Pto. Natales

2° Los Chupilcas ( Laguna Blanca)

3° Lucifer (Escuela Diego Portales)



Baby Fútbol Varones



1° Carabineros de Chile

2° Terremoto Blanco

3° Oro Blanco



Baby Fútbol Damas



1° Escuela Diego Portales

2° Mineras de Laguna Blanca (equipo combinado)





​



​



​

