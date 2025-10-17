17 de octubre de 2025
SANTO TOMÁS SE SUMA A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES CON ESPÍRITU SOLIDARIO Y COMPROMISO REGIONAL
Desde Santo Tomás hacen un llamado a la comunidad a participar y colaborar con esta noble causa, recordando que cada gesto cuenta y cada aporte contribuye al bienestar y rehabilitación de niños y niñas de Magallanes.
Con el compromiso de seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad y aportar a una de las campañas más significativas de la región, Santo Tomás Punta Arenas se suma este año a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, impulsando diversas actividades solidarias para recaudar fondos.
CHILE IMPULSA SU OFERTA TURÍSTICA EN LAS RUEDAS DE NEGOCIOS Y ESPACIOS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL EN LA ATWS 2025
Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.
