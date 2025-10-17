Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

SANTO TOMÁS SE SUMA A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES CON ESPÍRITU SOLIDARIO Y COMPROMISO REGIONAL

​Desde Santo Tomás hacen un llamado a la comunidad a participar y colaborar con esta noble causa, recordando que cada gesto cuenta y cada aporte contribuye al bienestar y rehabilitación de niños y niñas de Magallanes.

Sede Santo Tomás

Con el compromiso de seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad y aportar a una de las campañas más significativas de la región, Santo Tomás Punta Arenas se suma este año a las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, impulsando diversas actividades solidarias para recaudar fondos.


Estudiantes, docentes y colaboradores de la institución se han organizado para participar activamente en esta cruzada, reflejando el espíritu tomasino de servicio y colaboración.

La jornada central, denominada "Santo Jornadas", se realizará el sábado 18 de octubre, desde las 11:30 horas, en la sede de Santo Tomás ubicada en calle Mejicana #655. La actividad estará abierta a toda la comunidad y ofrecerá una variada programación pensada para disfrutar en familia.

Entre las actividades destacan la venta de bazar, presentaciones de baile de salsa, bachata y zumba, asesorías financieras, juegos infantiles y atenciones generales para perros, con servicios como limpieza de oídos y corte de uñas.

Además, el evento contará con un bloque infantil animado por la Tía Isabel, pensado especialmente para los más pequeños, y una jornada de adopción de mascotas en conjunto con la Agrupación de Bienestar Animal Barak. El cierre estará a cargo de la banda local Altoke Pablito, que pondrá el broche musical a esta celebración solidaria.

"Las Jornadas son una instancia que une a toda Magallanes. Para nosotros, como institución de educación superior, es fundamental participar y motivar a nuestros estudiantes a ser parte de este espíritu colaborativo. Cada aporte, por pequeño que sea, tiene un gran impacto cuando se hace desde el corazón", señaló Daniela Torres, directora de Admisión y Asuntos Estudiantiles de Santo Tomás Punta Arenas.

Desde Santo Tomás hacen un llamado a la comunidad a participar y colaborar con esta noble causa, recordando que cada gesto cuenta y cada aporte contribuye al bienestar y rehabilitación de niños y niñas de Magallanes.

"HOBBYLAND", "LAVATÓN INDUSTRIALINA" Y EXPO FITNESS: ACTIVIDADES SOLIDARIAS QUE IMPULSAN LAS 38° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

CHILE IMPULSA SU OFERTA TURÍSTICA EN LAS RUEDAS DE NEGOCIOS Y ESPACIOS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL EN LA ATWS 2025

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

MINGA AUSTRAL LLEGA HASTA PUERTO WILLIAMS CON OBRAS DE TEATRO Y UN TALLER DE CLOWN EL 17, 18 Y 19 DE OCTUBRE

ORQUESTA DE CÁMARA DEL MUNICIPAL DE SANTIAGO LLEGA A PUERTO NATALES

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

POLAR COMUNICACIONES DA INICIO A LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025: UNA CRUZADA SOLIDARIA QUE LLEVA ALEGRÍA A LA INFANCIA MAGALLÁNICA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv