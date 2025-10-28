UNIMARC DESTACA APORTE DE $100 MILLONES A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES Y APUESTA POR SEGUIR CRECIENDO EN LA REGIÓN AUSTRAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el gerente de Operaciones de Unimarc Región Austral, Francisco Chaparro Gaete, conversó sobre el compromiso de la cadena con la comunidad magallánica, su participación en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2025 y los desafíos de crecimiento y modernización que enfrenta la empresa en el extremo sur del país.

Chaparro destacó con orgullo el aporte de $100 millones que Unimarc realizó a las Jornadas, reafirmando el compromiso social que la compañía mantiene con la región. Además, subrayó el trabajo constante por fortalecer los lazos con los emprendedores locales, indicando que actualmente 16 proveedores regionales abastecen las distintas sucursales con productos elaborados en Magallanes.

Durante la entrevista, el ejecutivo abordó también el proceso de transformación digital que vive la cadena, destacando herramientas como el Club Unimarc, la aplicación móvil y la plataforma de e-commerce, las cuales permiten a los clientes acceder a descuentos, beneficios y nuevas experiencias de compra.

En cuanto a empleabilidad, Chaparro resaltó el rol de la compañía como generadora de trabajo en la zona austral, señalando que “en Magallanes tenemos 400 trabajadores y 16 proveedores locales, somos parte de esta comunidad”, reafirmando así la presencia y compromiso de Unimarc con el desarrollo regional.

