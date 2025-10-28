Punta Arenas,
28 de octubre de 2025

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS LLAMA A LA COMUNIDAD DE NATALES A DONAR SANGRE Y REFORZAR EL COMPROMISO SOLIDARIO PREVIO A EVENTO MASIVO

​Con miras al evento automovilístico de este fin de semana, el hospital busca preparar su Unidad de Medicina Transfusional y promover la solidaridad entre los natalinos.

Donación

​El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Natales hace un llamado a la comunidad a donar sangre de manera altruista, con el propósito de reforzar el stock de unidades disponibles en el marco de un evento automovilístico masivo que se desarrollará este fin de semana en la comuna.

 
La donación se puede realizar de lunes a jueves, entre las 11:00 y las 16:30 horas, en dependencias del hospital, previo agendamiento de hora.

 
“Para nuestro hospital es fundamental contar con un adecuado stock de unidades de sangre de tipo O+ y O-, especialmente en fechas donde se congrega una gran cantidad de personas. Queremos estar preparados ante cualquier eventualidad y por eso hacemos un llamado urgente y solidario a nuestros vecinos y vecinas a sumarse a la donación”, señaló la Tecnólogo Médico Javiera Barra, del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.

 
La profesional destacó que los requisitos para donar sangre son simples: presentar cédula de identidad, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar en ayuno ni haber consumido alcohol en las últimas 12 horas, no estar embarazada y gozar de buena salud.

 
Antes de la donación, cada persona recibe información de predonación, para que pueda evaluar si cumple con las condiciones necesarias.

 
Las personas interesadas pueden agendar su cita llamando a los teléfonos 61 2 452199 o 61 2 452184.

 
“Invitamos a todos los natalinos y natalinas a cumplir con su rol social y solidario. Donar sangre es un acto simple, pero con un enorme impacto humano: una donación puede salvar vidas. Cuidémonos entre todos”, enfatizó la Tecnólogo Médico Javiera Barra.









HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Donación

