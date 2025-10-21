HOCKEY SOBRE HIELO SE SUMA A LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN DE MAGALLANES CON TORNEO SOLIDARIO EN PUNTA ARENAS

Durante los días 17, 18 y 19 de octubre se desarrolló con gran éxito la tercera versión del Torneo de Hockey Hielo por la

Rehabilitación de Magallanes, evento organizado por el Club de Leones Cruz del Sur en colaboración con la ONG Pro Winter Sport (PWS), y que tuvo como objetivo aportar a la recaudación de fondos de las 38ª Jornadas por la

Rehabilitación de Magallanes, que este año busca alcanzar la meta de $1.300 millones de pesos.

​



La competencia se llevó a cabo en la pista de hielo de Zona Austral, con la participación de los clubes regionales Aonikenk, Kotaix y Warriors, junto al equipo visitante Alacalufes de Concepción (Región del Biobío), quienes

practican hockey en línea y vivieron su primera experiencia sobre hielo.

​



Este evento deportivo no sólo reunió a deportistas de diversas edades y regiones, sino que también se convirtió en una instancia de encuentro solidario, gracias a la implementación de inscripciones, rifas online y alcancías, destinadas

a apoyar a los centros de rehabilitación de la región.





Un esfuerzo comunitario en torno al deporte y la solidaridad La realización del torneo fue posible gracias a una activa sinergia entre instituciones públicas y privadas. Destaca el compromiso de Zona Austral, que facilitó la pista de hielo, así como el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y su unidad de deportes, el Instituto Nacional del Deporte (IND), empresas locales y el fundamental apoyo de las familias y la comunidad del hockey regional.

​



Resultados y categorías

​



El torneo contó con cinco categorías: Sub-8 (formativa), Sub-12, Sub-17, Damas y Adultos Mixto, promoviendo la participación de niños, jóvenes y adultos.

​



En Sub-8, los pequeños deportistas de los clubes locales se destacaron en un formato formativo, centrado en la experiencia y el aprendizaje, bajo la mirada orgullosa de sus familias.

​



Las categorías Sub-12 y Sub-17 mostraron un gran avance técnico, con partidos de alto nivel y juego limpio, reflejando el trabajo de formación en la disciplina.

​



En Damas, los equipos Warriors y Aonikenk brindaron una intensa y motivadora jornada, invitando a más mujeres a sumarse al hockey sobre hielo.

​



Finalmente, en la categoría Adultos Mixto, el torneo mostró su máxima intensidad y camaradería entre los clubes Aonikenk, Kotaix, Warriors y Alacalufe.













​



​



Hockey sobre hielo en Magallanes: un deporte en crecimiento Desde el año 2013, el hockey sobre hielo se practica de forma organizada en Punta Arenas, con escuelas formativas activas que entrenan en la pista de Zona

Austral. El creciente interés por este deporte se refleja en la participación de nuevas generaciones y el entusiasmo de clubes comprometidos con su desarrollo.

​



Quienes estén interesados en sumarse a esta disciplina, pueden obtener más información en las cuentas oficiales de los clubes en Instagram:

@aonikenkhockey.oficial

@kotaix.hockey

@hockeywarriors

Facebook

Kotaix Hockey

Aonikenk Magallanes

Warrios Hockey

Contacto de prensa:

Club de Leones Cruz del Sur

Pro Winter Sports (PWS)

​

