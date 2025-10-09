A BORDO DEL FERRY PATHAGON, BANDERA DE LAS JORNADAS INVITA A APOYAR CRUZADA SOLIDARIA

Cuando se acerca la realización de la 38ava versión de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes y siguiendo con el tradicional apoyo que brinda TABSA a esta cruzada solidaria, este miércoles fue izada, en el ferry Pathagon, la bandera símbolo con la presencia del Presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez, entre otros representantes leones.

​



Al respecto, el Subgerente de Conectividad y Servicios al Cliente, Sebastián Timis hizo un llamado a la comunidad a respaldar el esfuerzo que realiza el Club de Leones y el personal que se desempeña en los tres Centros de Rehabilitación de Magallanes que atienden a cientos de personas con algún grado de discapacidad junto con brindar respaldo a las familias.

​



"Son miles las personas que se han visto beneficiadas por la atención especializada y sin costo de los Centros de Rehabilitación por lo que TABSA, como es tradicional, acompaña al Club de Leones siendo el transporte oficial de la Jornadas y ahora, izando la bandera símbolo en el mástil de nuestro ferry Pathagon, para que la esperanza surque el Estrecho de Magallanes", dijo el ejecutivo.

​



Alejandro Vásquez, en tanto agradeció el gesto de TABSA e invitó a la comunidad a realizar sus aportes y participar, este 25 de octubre, en las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. "Conectando manos, cambiamos vidas", expresó evocando el eslogan de las Jornadas 2025.

​

