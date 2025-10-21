Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ: “LOS PROGRAMAS SOCIALES NO PUEDEN PELIGRAR POR CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN”

Buenos días región.

cbarrientossanchez

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes, Claudia Barrientos Sánchez, abordó diversas temáticas relacionadas con las políticas públicas en materia de mujer, infancia y violencia intrafamiliar, junto con reflexionar sobre los desafíos de la comunicación digital en el actual escenario electoral.

Barrientos destacó la importancia de fortalecer políticas comunales que promuevan el desarrollo y protección de las mujeres. En ese sentido, subrayó el valor de la Oficina de la Mujer como un espacio clave para generar avances en igualdad y apoyo comunitario. “La oficina de la mujer como una política comunal para que las mujeres avanzáramos generando nuevas y mejores condiciones”, sostuvo, manifestando su preocupación por la posible discontinuidad de estas iniciativas. “En una reciente visita a Porvenir me comentaron que les preocupa que estas iniciativas peligren en su continuidad”, advirtió.

Respecto al tema de violencia intrafamiliar, la candidata recalcó que se trata de una problemática que debe ser enfrentada con perseverancia y compromiso transversal. “La violencia intrafamiliar es un tema importante en nuestra región, un tema cultural que debemos seguir trabajando”, señaló, agregando que los programas sociales deben resguardarse de los vaivenes políticos: “Que los programas sociales por favor sigan existiendo”.

En el contexto de las discusiones presupuestarias y del proceso electoral, Barrientos insistió en que su labor parlamentaria, de llegar al Congreso, se centrará tanto en la creación de iniciativas como en la fiscalización de su cumplimiento. “Voy a trabajar en esos temas, no solamente voy a impulsar iniciativas sino que también voy a fiscalizar”, enfatizó.

Finalmente, se refirió a los nuevos medios digitales y su impacto en las campañas políticas actuales, destacando que las plataformas de comunicación han permitido mayor interacción con la ciudadanía. La candidata valoró que estas herramientas le han brindado la posibilidad de conocer más de cerca las preocupaciones de las personas y de construir una propuesta conectada con las realidades locales de Magallanes.



CINCO OBRAS MAESTRAS EN EL DÍA DE LAS CATEDRALES: ARQUITECTURA, PODER Y SIMBOLISMO QUE DEFINIERON EL MUNDO

