Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

SENADOR BIANCHI CRITICA TRASPASO MILLONARIO DEL GORE PARA EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HIPICO: “ESTO SE HIZO APURADO, IMPROVISADO Y POLITIZADO”

Buenos días región.

En conversación con Polar Comunicaciones, durante la mañana de este lunes en el programa “Buenos Días Región” el senador por Magallanes Karim Bianchi Retamales abordó diversos temas de actualidad nacional y regional, centrando sus críticas en la gestión del Gobierno en torno a las tarifas eléctricas y al reciente traspaso de recursos para la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas.

Respecto a la renuncia del ministro de Energía Diego Pardow tras el error en el cálculo de las alzas de tarifas eléctricas, Bianchi fue categórico: “No existe gobierno, lo que existen son improvisaciones. Uno esperaría siempre la anticipación”, sostuvo. Además, cuestionó la falta de previsión en la renegociación de contratos del sector eléctrico: “Hay contratos que tienen demasiado tiempo y que cobran en dólar, la gente no paga en dólar, aumenta el IPC y aumenta la UF, la gente paga sus créditos con cuotas excesivas por estos errores”.

El parlamentario también apuntó a las consecuencias económicas del error tarifario, destacando que “el Estado ha recaudado más IVA, ¿qué va a hacer con ese IVA?”, en referencia a los meses en que se aplicaron cobros mal calculados a los usuarios.

En el ámbito regional, el senador Bianchi se refirió al traspaso de 10 mil millones de pesos desde el Gobierno Regional al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) para la expropiación del terreno del Club Hípico de Punta Arenas, donde se proyecta construir un parque urbano. Si bien recalcó que “no estoy en contra del parque”, fue enfático al señalar que “no puede ser a costa de las primeras necesidades de la ciudadanía”.

Bianchi recordó una reunión con el Presidente Gabriel Boric, en la que —según relató— el Mandatario mostró especial interés en el proyecto del parque. “Ojalá tuviésemos muchas áreas verdes, una especie de Arena Punta Arenas, un parque con mil cosas, pero cuando yo me senté con el Presidente Boric, que se enojó conmigo ese día, la única vez que nos juntamos, la pérdida de tiempo que tuvimos, él nunca me recibió. Esa vez nos convocó, llegamos y conversamos de proyectos, le comenté de la actualización de las leyes de excepción y de materia tributaria para las pymes y ahí me dijo que no, pero sí que le interesaba el tema del parque y ahí todos en la mesa entendimos que ese proyecto era del Ejecutivo”, relató.

El senador calificó la operación de expropiación y traspaso como “un pésimo convenio de programación”, argumentando que “están invirtiendo en un terreno que no es un bien de primera necesidad” y que “esto se hizo apurado, improvisado y politizado”.


​El titular regional del ramo Sergio Cuitiño, junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, entregaron los kits de emergencia energética, los que incluyen un banco de energía con linternas y ampolletas, y una radio solar.

​El titular regional del ramo Sergio Cuitiño, junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, entregaron los kits de emergencia energética, los que incluyen un banco de energía con linternas y ampolletas, y una radio solar.

SLEP MAGALLANES INVIRTIÓ $ 93 MILLONES EN NUEVOS PISOS PARA EL LICEO SARA BRAUN

FAMILIAS PARTICIPARON EN CIERRE DEL TALLER MUNICIPAL "EXPLORADORES DEL HABLA"

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Grupal LBP

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PRESENTARON RESULTADOS DEL PROYECTO LÍNEAS DE BASE PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS

