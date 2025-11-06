SENADOR KARIM BIANCHI: "AVANZAMOS HACIA UN CHILE QUE RECONOCE Y APOYA A LOS CUIDADORES"

En el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el senador independiente Karim Bianchi destacó el importante avance del proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, luego de que la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia concluyera la votación del proyecto de ley.

Bianchi subrayó que "este es un paso significativo en la construcción de un Chile más justo y solidario, donde el cuidado sea reconocido como un derecho y una responsabilidad compartida. El rol de las personas cuidadoras -que sostienen silenciosamente a miles de familias- debe tener el respaldo del Estado, con políticas públicas permanentes y efectivas".

El parlamentario independiente enfatizó además la relevancia de que esta votación se haya realizado en una fecha tan simbólica: "Hoy, cuando el mundo reconoce la labor de quienes cuidan, avanzamos en un proyecto que busca precisamente darles visibilidad, dignidad y apoyo. Es un mensaje potente de compromiso con ellos y ellas".

Tras esta etapa, el proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda, que deberá pronunciarse sobre la iniciativa legal. Una vez superada esa instancia, el proyecto será discutida en la Sala del Senado, donde se espera su pronta aprobación en particular.

"Con este avance, se sigue construyendo un país que pone a las personas en el centro, que entiende que todos, en algún momento de la vida, necesitaremos cuidado. Por eso, este sistema es una inversión social y humana indispensable para el Chile del futuro", concluyó el senador Karim Bianchi.

