Punta Arenas,
6 de noviembre de 2025

SENADOR KARIM BIANCHI: "AVANZAMOS HACIA UN CHILE QUE RECONOCE Y APOYA A LOS CUIDADORES"

​En el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el parlamentario independiente celebra que la comisión de Familia, Infancia y Adolescencia haya aprobado el proyecto de ley; ahora el texto pasa a la Comisión de Hacienda, antes de su discusión en la Sala del Senado.

En el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el senador independiente Karim Bianchi destacó el importante avance del proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, luego de que la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia concluyera la votación del proyecto de ley.

Bianchi subrayó que "este es un paso significativo en la construcción de un Chile más justo y solidario, donde el cuidado sea reconocido como un derecho y una responsabilidad compartida. El rol de las personas cuidadoras -que sostienen silenciosamente a miles de familias- debe tener el respaldo del Estado, con políticas públicas permanentes y efectivas".

El parlamentario independiente enfatizó además la relevancia de que esta votación se haya realizado en una fecha tan simbólica: "Hoy, cuando el mundo reconoce la labor de quienes cuidan, avanzamos en un proyecto que busca precisamente darles visibilidad, dignidad y apoyo. Es un mensaje potente de compromiso con ellos y ellas".

Tras esta etapa, el proyecto continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda, que deberá pronunciarse sobre la iniciativa legal. Una vez superada esa instancia, el proyecto será discutida en la Sala del Senado, donde se espera su pronta aprobación en particular.

"Con este avance, se sigue construyendo un país que pone a las personas en el centro, que entiende que todos, en algún momento de la vida, necesitaremos cuidado. Por eso, este sistema es una inversión social y humana indispensable para el Chile del futuro", concluyó el senador Karim Bianchi.


IVª BRIGADA AÉREA PARTICIPA EN LA REUNIÓN BILATERAL DE GUARNICIONES AÉREAS FRONTERIZAS CON LA FUERZA AÉREA ARGENTINA

Noticias
Relacionadas
“OPERACIÓN FORTALEZA 3” FINALIZÓ CON 1.857 FISCALIZACIONES Y 37 DETENIDOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El operativo reforzó el trabajo coordinado entre Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para prevenir delitos, detener a personas vinculadas a ilícitos y fortalecer la seguridad pública en la región.

9 MILLONES 120 MIL UNIDADES DE CIGARRILLOS FUERON INCAUTADOS EN OPERATIVO CONJUNTO DE ARMADA, ADUANAS Y CARABINEROS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
RADIOTEATRO

MAGALLANES CELEBRA LA NOCHE DE LOS TEATROS CON CUENTACUENTOS, DRAMATURGIA Y RADIOTEATRO

AMÉRICA EN SARMIENTO DE GAMBOA

EN LA ESCUELA SARMIENTO DE GAMBOA CONCLUYÓ INICIATIVA "ACERCANDO LA ÓPERA AL AULA" EN MAGALLANES

kaiserarchi

DEBATE ARCHI: “NO SE PUEDE TENER GENTE DE 80 AÑOS PUDRIÉNDOSE EN LA CÁRCEL”: KAISER POR POSIBLE INDULTO A MIGUEL KRASSNOFF

