Punta Arenas,
20 de diciembre de 2025

CORMAG ACLARA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y USO DE RECURSOS ANTE CUESTIONAMIENTOS SURGIDOS EN SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG). ​

Fachada-CORMAG-2024

En relación con los cuestionamientos realizados durante la reciente sesión del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y difundidos posteriormente a través de distintos medios de comunicación, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) considera necesario entregar las siguientes precisiones:

1.      Sobre el rol institucional de CORMAG:

CORMAG es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada para ejecutar y apoyar políticas públicas regionales, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Gobierno Regional y aprobados por el Consejo Regional, particularmente en ámbitos de fomento productivo, desarrollo social, cultura y deporte.

2.      Respecto a los recursos públicos transferidos

Los recursos asignados a la Corporación han sido aprobados por los órganos competentes y se ejecutan mediante convenios formales que establecen objetivos, plazos, indicadores de cumplimiento y mecanismos de seguimiento. Cada transferencia está sujeta a procesos de rendición financiera, revisión técnica y control de legalidad, conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de organismos fiscalizadores correspondientes.

3.      Sobre los cuestionamientos en materia de transparencia

Las afirmaciones que califican a CORMAG como una supuesta “caja negra” no se condicen con los antecedentes objetivos ni con el funcionamiento administrativo y financiero de la institución. La gestión de la Corporación es trazable, auditable y fiscalizable, y a la fecha no existen observaciones ni informes vigentes de la Contraloría General de la República que respalden dichas imputaciones.

4.      Probidad y gestión institucional

CORMAG desarrolla su labor conforme a principios de probidad, legalidad, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumpliendo con las exigencias normativas y los estándares aplicables a las entidades que administran fondos regionales.

5.      Sobre el debate público

Como institución, consideramos fundamental que la discusión presupuestaria y de políticas públicas se realice con apego a los hechos, responsabilidad y respeto institucional, evitando descalificaciones personales o acusaciones que no cuenten con respaldo verificable.

6.      Disposición a la transparencia y al diálogo

CORMAG reitera su plena disposición a entregar la información que sea requerida, a participar en instancias de aclaración técnica y a fortalecer permanentemente sus mecanismos de transparencia, convencida de que el diálogo informado y respetuoso es clave para el desarrollo de la región.

Finalmente, la Corporación reafirma su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada al bienestar de la comunidad, propósito por el cual fue creada.


munipuq

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

fisc sernapesca (2)

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA