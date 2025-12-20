CORMAG ACLARA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y USO DE RECURSOS ANTE CUESTIONAMIENTOS SURGIDOS EN SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

En relación con los cuestionamientos realizados durante la reciente sesión del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y difundidos posteriormente a través de distintos medios de comunicación, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) considera necesario entregar las siguientes precisiones:

1. Sobre el rol institucional de CORMAG:

CORMAG es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada para ejecutar y apoyar políticas públicas regionales, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Gobierno Regional y aprobados por el Consejo Regional, particularmente en ámbitos de fomento productivo, desarrollo social, cultura y deporte.

2. Respecto a los recursos públicos transferidos

Los recursos asignados a la Corporación han sido aprobados por los órganos competentes y se ejecutan mediante convenios formales que establecen objetivos, plazos, indicadores de cumplimiento y mecanismos de seguimiento. Cada transferencia está sujeta a procesos de rendición financiera, revisión técnica y control de legalidad, conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de organismos fiscalizadores correspondientes.

3. Sobre los cuestionamientos en materia de transparencia

Las afirmaciones que califican a CORMAG como una supuesta “caja negra” no se condicen con los antecedentes objetivos ni con el funcionamiento administrativo y financiero de la institución. La gestión de la Corporación es trazable, auditable y fiscalizable, y a la fecha no existen observaciones ni informes vigentes de la Contraloría General de la República que respalden dichas imputaciones.

4. Probidad y gestión institucional

CORMAG desarrolla su labor conforme a principios de probidad, legalidad, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, cumpliendo con las exigencias normativas y los estándares aplicables a las entidades que administran fondos regionales.

5. Sobre el debate público

Como institución, consideramos fundamental que la discusión presupuestaria y de políticas públicas se realice con apego a los hechos, responsabilidad y respeto institucional, evitando descalificaciones personales o acusaciones que no cuenten con respaldo verificable.

6. Disposición a la transparencia y al diálogo

CORMAG reitera su plena disposición a entregar la información que sea requerida, a participar en instancias de aclaración técnica y a fortalecer permanentemente sus mecanismos de transparencia, convencida de que el diálogo informado y respetuoso es clave para el desarrollo de la región.

Finalmente, la Corporación reafirma su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada al bienestar de la comunidad, propósito por el cual fue creada.

