Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de enero de 2026

LA"CORMAG-CON", EVENTO QUE IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA EN MAGALLANES

Ojo con la Cultura

gerenta cormag

En una nueva edición de Ojo con la Cultura, programa de Polar Comunicaciones conducido por el historiador Victor Hernández Godoy. Durante esta semana, el programa contó con la participación de la gerente general de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORGMAG), Yenny Oyarzo Alvarado, junto a la jefa de marketing y comunicaciones Zona Austral, Cristina Salomon.

Durante la conversación en Ojo con la Cultura se abordó el lanzamiento del segundo encuentro de Cómics e Ilustradores (Cormag-Con), que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero en Zona Franca.

El evento busca impulsar la industria creativa local en el área de la ilustración y el cómic para impulsar el talento regional. La temática del evento  de este año es la Antártica y se contará con la participación de 50 ilustradores de la Región de Magallanes, sumado a la participación de exponentes nacionales e internacionales.

En el segundo bloque de Ojo con la Cultura se abordó la programación del evento, que contará con desfile de cosplayers, recorrido en las tiendas asociadas al evento, además de charlas y talleres.

La jefa de marketing y comunicación de Zona Austral, Cristina Salomon, detalló que con la realización de este evento "queremos ser parte del impulso que puedan tener todos los jóvenes talentos e invitarlos a hacer el recorrido completo". A conocer el talento magallánico y, además de conocer las tiendas asociadas donde también se vende y se promueve toda esta industria creativa". 

La directora de Cormag, Yenny Oyarzo, destacó que el objetivo de este evento es "impulsar la industria creativa local mediante el desarrollo regional y queremos que los emprendimientos locales puedan crecer, sumado a que los talentos locales puedan alcanzar oportunidades sin salir de la región".

El espacio de Polar Comunicaciones cerró con hacer una invitación a la comunidad de la Región de Magallanes a que asista al evento, dado que es una oportunidad para recorrer la Zona Franca y para conocer a los artistas, creadores, diseñadores o ilustradores locales.

​​El programa lo puedes ver completo a continuación:

Sueños Andinos

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS EXTIENDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUEÑOS DEL ANDINO CON INVERSIÓN CERCANA A 10 MILLONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

Leer Más

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

La prevención es clave en áreas protegidas, especialmente en Magallanes, donde un descuido puede escalar rápidamente por el viento y las condiciones del terreno. CONAF reitera el llamado a denunciar de inmediato cualquier uso de fuego fuera de zonas autorizadas y a respetar estrictamente la normativa vigente.

torres del paine
nuestrospodcast
incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
gerenta cormag

LA"CORMAG-CON", EVENTO QUE IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
radioteatros_animaciones_fucoa_03

FUCOA LANZA SERIE DE RADIOTEATROS Y ANIMACIONES BASADAS EN RELATOS DEL MUNDO RURAL DE CHILE

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
markgraham

MARK GRAHAM, ESPECIALISTA EN GEOGRAFÍA EN INTERNET "TANTO LAS TECNOLOGÍAS COMO LA IA TIENEN COSTOS AMBIENTALES ENORMES, ALGO QUE LAS PERSONAS OLVIDAN"