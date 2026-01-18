LA"CORMAG-CON", EVENTO QUE IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA EN MAGALLANES

En una nueva edición de Ojo con la Cultura, programa de Polar Comunicaciones conducido por el historiador Victor Hernández Godoy. Durante esta semana, el programa contó con la participación de la gerente general de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORGMAG), Yenny Oyarzo Alvarado, junto a la jefa de marketing y comunicaciones Zona Austral, Cristina Salomon.

Durante la conversación en Ojo con la Cultura se abordó el lanzamiento del segundo encuentro de Cómics e Ilustradores (Cormag-Con), que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero en Zona Franca.



El evento busca impulsar la industria creativa local en el área de la ilustración y el cómic para impulsar el talento regional. La temática del evento de este año es la Antártica y se contará con la participación de 50 ilustradores de la Región de Magallanes, sumado a la participación de exponentes nacionales e internacionales.

En el segundo bloque de Ojo con la Cultura se abordó la programación del evento, que contará con desfile de cosplayers, recorrido en las tiendas asociadas al evento, además de charlas y talleres.



La jefa de marketing y comunicación de Zona Austral, Cristina Salomon, detalló que con la realización de este evento "queremos ser parte del impulso que puedan tener todos los jóvenes talentos e invitarlos a hacer el recorrido completo". A conocer el talento magallánico y, además de conocer las tiendas asociadas donde también se vende y se promueve toda esta industria creativa".



La directora de Cormag, Yenny Oyarzo, destacó que el objetivo de este evento es "impulsar la industria creativa local mediante el desarrollo regional y queremos que los emprendimientos locales puedan crecer, sumado a que los talentos locales puedan alcanzar oportunidades sin salir de la región".



El espacio de Polar Comunicaciones cerró con hacer una invitación a la comunidad de la Región de Magallanes a que asista al evento, dado que es una oportunidad para recorrer la Zona Franca y para conocer a los artistas, creadores, diseñadores o ilustradores locales.



​​El programa lo puedes ver completo a continuación: