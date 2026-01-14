GOBIERNO REGIONAL APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA DISEÑO DEL GIMNASIO COMUNITARIO DEL CLUB 18 DE SEPTIEMBRE DE PORVENIR

Un importante paso para el desarrollo deportivo y social de Porvenir se concretó este lunes, luego que el Consejo Regional de Magallanes aprobara los recursos para la etapa de diseño del futuro Gimnasio Comunitario del Club Deportivo 18 de Septiembre.

La iniciativa fue votada en el marco de la segunda sesión ordinaria del Gobierno Regional, realizada el 12 de enero de 2026, instancia en la que el presidente del Club, Iván Torres Villegas, participó en representación del directorio y de todos sus socios. El proyecto, denominado “Construcción de Gimnasio Comunitario Club Deportivo 18 de Septiembre, Porvenir (diseño)”, fue aprobado por 13 votos a favor y 2 en contra, con una inversión asignada de 194 millones 573 mil pesos para el desarrollo de su etapa de diseño.

Este avance constituye un hito clave para una obra largamente esperada por la comunidad deportiva fueguina, ya que permitirá dar el primer paso técnico para la futura construcción de un recinto que fortalecerá la práctica del deporte, la recreación y las actividades comunitarias en la comuna de Porvenir.

Desde el Club Deportivo 18 de Septiembre destacaron que este proyecto no solo beneficiará a sus socios, sino que también a niñas, niños, jóvenes y familias de toda la comuna, proyectándose como un espacio de encuentro, formación y vida saludable para las próximas generaciones.

Asimismo, la dirigencia de la institución reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera constante para impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento y proyección del club, consolidándolo como un referente deportivo y social de Tierra del Fuego.

Con esta aprobación, el proyecto avanza a una nueva etapa que permitirá contar con el diseño técnico necesario para continuar su tramitación y futura ejecución, acercando cada vez más a Porvenir a la concreción de este esperado gimnasio comunitario.

Fuente: municipioradio.cl

