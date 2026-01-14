Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336X336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

14 de enero de 2026

GOBIERNO REGIONAL APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA DISEÑO DEL GIMNASIO COMUNITARIO DEL CLUB 18 DE SEPTIEMBRE DE PORVENIR

Inversión asignada de 194 millones 573 mil pesos para el desarrollo de su etapa de diseño.

goreporvenir

Un importante paso para el desarrollo deportivo y social de Porvenir se concretó este lunes, luego que el Consejo Regional de Magallanes aprobara los recursos para la etapa de diseño del futuro Gimnasio Comunitario del Club Deportivo 18 de Septiembre.

La iniciativa fue votada en el marco de la segunda sesión ordinaria del Gobierno Regional, realizada el 12 de enero de 2026, instancia en la que el presidente del Club, Iván Torres Villegas, participó en representación del directorio y de todos sus socios. El proyecto, denominado “Construcción de Gimnasio Comunitario Club Deportivo 18 de Septiembre, Porvenir (diseño)”, fue aprobado por 13 votos a favor y 2 en contra, con una inversión asignada de 194 millones 573 mil pesos para el desarrollo de su etapa de diseño.

Este avance constituye un hito clave para una obra largamente esperada por la comunidad deportiva fueguina, ya que permitirá dar el primer paso técnico para la futura construcción de un recinto que fortalecerá la práctica del deporte, la recreación y las actividades comunitarias en la comuna de Porvenir.

Desde el Club Deportivo 18 de Septiembre destacaron que este proyecto no solo beneficiará a sus socios, sino que también a niñas, niños, jóvenes y familias de toda la comuna, proyectándose como un espacio de encuentro, formación y vida saludable para las próximas generaciones.

Asimismo, la dirigencia de la institución reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera constante para impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento y proyección del club, consolidándolo como un referente deportivo y social de Tierra del Fuego.

Con esta aprobación, el proyecto avanza a una nueva etapa que permitirá contar con el diseño técnico necesario para continuar su tramitación y futura ejecución, acercando cada vez más a Porvenir a la concreción de este esperado gimnasio comunitario.

Fuente: municipioradio.cl

seremieducaciónmagallanes

EDUCACIÓN EN MAGALLANES: TRAYECTORIA ESCOLAR, REACTIVACIÓN DEL SISTEMA Y PROGRAMAS DE VERANO MARCAN LA AGENDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL ENTREGA COMPUTADORES A LA PDI PARA REFORZAR EL CONTROL EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

Leer Más

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

​La iniciativa se suma a la incorporación de 50 nuevos funcionarios policiales en los pasos fronterizos de la Región de Magallanes.

COMPUTADORES PDI 5
nuestrospodcast
Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
goreporvenir

GOBIERNO REGIONAL APRUEBA FINANCIAMIENTO PARA DISEÑO DEL GIMNASIO COMUNITARIO DEL CLUB 18 DE SEPTIEMBRE DE PORVENIR

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino 336X336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Dona Sangre

BANCO DE SANGRE DEL HCM ENFRENTA SEMANAS DE STOCK CRÍTICO Y REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A DONAR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
alcaldesatpn

MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE INICIA LA CUENTA REGRESIVA PARA UNA NUEVA FIESTA A LA CHILENA 2026 EN VILLA CERRO CASTILLO