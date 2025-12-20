Punta Arenas,
20 de diciembre de 2025

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CONSEJO REGIONAL DE MAGALLANES: CUANDO EL VOTO DEJA DE REPRESENTAR A LA CIUDADANÍA

Columna de opinión. ​

47031afd-950f-4d7e-87ab-388cf5dcb573

En Magallanes, la seguridad ciudadana no puede seguir siendo rehén de cálculos políticos, intereses partidistas ni, peor aún, conveniencias económicas personales. Quienes hoy ocupan un cargo como consejeros regionales llegaron a ese espacio gracias al voto ciudadano, un voto que no es un cheque en blanco, sino un mandato claro: representar el interés general por sobre cualquier interés propio.

En materias tan sensibles como la seguridad, no puede haber dobles discursos ni dobles estándares. Mucho menos caben las estafas electorales, esas en que se promete mano dura, control y protección, pero a la hora de votar se opta por frenar iniciativas concretas, legales y financiadas, que buscan precisamente entregar más seguridad a la comunidad.

La iniciativa de control biométrico para el ingreso y salida de personas de la región —respaldada por la ley y con una inversión regional superior cercana a los $5 mil millones— no es un eslogan ni una idea improvisada. Es una herramienta concreta que permitirá a la PDI, Carabineros y la Fiscalía prevenir el ingreso de personas con antecedentes penales o con cuentas pendientes con la justicia. Oponerse a ello sin argumentos técnicos sólidos no es prudencia: es irresponsabilidad.

No es tiempo de gustos personales ni de mezquindades. Los magallánicos son personas informadas, observan, comparan y saben muy bien quién es quién al momento de asumir responsabilidades. Para algún consejero o consejeros les podrá caer mejor o peor una autoridad, pero lo que no se puede aceptar es el uso del engaño, los subterfugios o excusas poco creíbles para no respaldar una propuesta que tiene un impacto directo y positivo en la seguridad ciudadana.

Un par de minutos más en un control nunca puede ser excusa para castigar a toda una comunidad. Mucho menos cuando se pretende, por un lado, dar discursos sobre seguridad y, por otro, aceptar sin cuestionamientos en negocios particulares a turistas de los que no se sabe si tienen antecedentes penales o si los recursos que generan provienen de actividades lícitas. Esa contradicción no solo es ética y políticamente cuestionable, sino que daña profundamente la confianza pública.

La seguridad ciudadana no puede ser solo un recurso de campaña. En este caso para los consejeros regionales es la ocasión para expresarlo con su voto, como hecho concreto. Hoy, la ciudadanía de Magallanes observa atentamente. Y no olvidará quién estuvo a la altura del cargo que juró representar y quién prefirió cuidar sus propios intereses.

Por Claudio Barrientos Mol, Comunicador.


CORE JUAN MORANO DESTACA AVANCES Y BENEFICIOS PARA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES "LA PESCA ARTESANAL DEBIERA ESTAR CONTENTA CON TODO LO QUE HA LOGRADO"

INSTITUCIONES REALIZARON ESTA MADRUGADA UN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN A CLANDESTINOS

PRODUCTORES LOCALES VUELVEN A SER PROTAGONISTAS EN LA TERCERA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PRODUCTORES LOCALES VUELVEN A SER PROTAGONISTAS EN LA TERCERA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA

directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Marilyn Cárdenas González

SEGURO ESCOLAR Y SEGURIDAD LABORAL: CLAVES PARA PREVENIR Y ACTUAR ANTE ACCIDENTES EN MAGALLANES

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

CONSEJO REGIONAL DESTINA $466 MILLONES PARA OBRAS EN EL CEIA CARLOS YÁÑEZ DE PUERTO NATALES