SEGURO ESCOLAR Y SEGURIDAD LABORAL: CLAVES PARA PREVENIR Y ACTUAR ANTE ACCIDENTES EN MAGALLANES

En una nueva edición de Y tú, ¿qué opinas?, programa de Polar Comunicaciones conducido por Javier Muñoz Vidal, la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Marilyn Cárdenas González, abordó el alcance del Seguro Escolar y las campañas de Seguro Laboral que se desarrollan en Magallanes. La autoridad, quien asumió el cargo en junio de 2025, explicó que el seguro escolar —vigente desde 1970— protege a todos los estudiantes regulares reconocidos por el Ministerio de Educación, desde educación parvularia hasta educación superior.

Durante el espacio, Marilyn Cárdenas precisó que el Seguro Escolar cubre accidentes ocurridos durante actividades académicas y trayectos asociados, incluyendo prácticas profesionales realizadas en verano, siempre que formen parte del programa curricular. Sin embargo, aclaró que actividades fuera del contexto escolar, como colonias o instancias recreativas en enero y febrero, no cuentan con cobertura, llamado relevante para familias y estudiantes en periodo estival. En Y tú, ¿qué opinas?, enfatizó la importancia de informarse para evitar confusiones ante una emergencia.

En el mismo programa de Polar Comunicaciones, la directora regional del ISL profundizó en la Ley 16.744, que regula el seguro contra accidentes y enfermedades de origen laboral. Explicó cómo identificar si un accidente es laboral —considerando actividad, jornada o trayecto— y destacó la relevancia de la denuncia oportuna mediante el formulario DIAT, así como la verificación del organismo administrador correspondiente. Subrayó que la atención se realiza, por norma general, en la red pública de salud, garantizando cobertura médica, preventiva y económica.

El segundo bloque de Y tú, ¿qué opinas? estuvo dedicado a la experiencia estudiantil, con la participación de Florencia Delgado y Matías Yévenes, representantes de INACAP, quienes asistieron en Santiago al Encuentro Nacional de Líderes Estudiantiles. Ambos relataron dos intensas jornadas de formación, donde conocieron la cuenta pública del rector, participaron en charlas de liderazgo con ex ministros y alcaldes, y compartieron con delegados de todo el país. Desde Polar Comunicaciones, el programa destacó esta instancia como una oportunidad clave para fortalecer la representación estudiantil y comprender el impacto nacional de la educación técnica y profesional.

​

​







​



​

