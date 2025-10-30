ISL MAGALLANES ESTABLECE SU TERCERA ALIANZA REGIONAL PARA DIFUNDIR EL SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES

​ En conjunto con el Hospital de Porvenir y con el apoyo de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes estableció, de manera inédita, la tercera alianza a nivel regional para difundir y visibilizar entre los trabajadores y la comunidad la campaña apodada “Identificar Accidentes Laborales Salva Vidas”, que promueve el uso del Seguro de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales correspondiente a la Ley 16.744.



Esta normativa, como es sabido, incluye el derecho de todas y todos los trabajadores a acceder a atención de salud en caso de accidentes a causa o con ocasión de sus labores, también en caso de accidentes de trayecto desde y hacia sus lugares de trabajo; y, por último, otorga cobertura ante la presencia de una enfermedad desarrollada a raíz de sus funciones.

La seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, explicó por qué es tan importante esta alianza establecida con el tercer hospital de la región – en este caso, en la capital de Tierra del Fuego- llamando a la comunidad a conocer sus derechos y hacer uso de estos en caso de accidentes de trabajo.



“Estamos haciendo un llamado sumamente relevante a todas las y los trabajadores de la región -y, en particular, en esta ocasión, a quienes viven y trabajan en la provincia de Tierra del Fuego- a informarse sobre el seguro de accidentes laborales, a informar debidamente en el hospital cuando ocurra un accidente de este tipo y, sobre todo, hacer uso correcto de esta importante cobertura que otorga la Ley. Esto no es algo que se pueda utilizar si quiero o no, nosotros estamos mandatados a difundir la normativa para que todos la conozcan y para que se acojan a sus beneficios”, recalcó la autoridad laboral.



Por su parte, la directora regional del ISL, Marilyn Cárdenas González, expresó que “en conjunto con el Hospital de Porvenir, dimos inicio a una etapa fundamental en la protección de la salud y seguridad de nuestros trabajadores, con el lanzamiento de la campaña “Identificar accidentes laborales salva vidas”. Esta iniciativa tiene como objetivo educar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de reconocer correctamente los accidentes de origen laboral, asegurando que los trabajadores reciban la atención y cobertura que les corresponde conforme a la Ley 16.744”.



A través de esta campaña, agregó Cárdenas, “buscamos entregar a empleadores, trabajadores y profesionales de la salud las herramientas necesarias para detectar, reportar y derivar los accidentes laborales de manera eficaz. Esto permitirá optimizar el acceso al Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, garantizando una atención oportuna y contribuyendo al bienestar y seguridad de toda nuestra comunidad”.



Este pacto también aborda la difusión y visibilización del Seguro Escolar, que hoy también se encuentra subutilizado por la población en general. Por lo cual, su promoción resulta fundamental y necesaria.



En ese sentido, apoyando este importante objetivo, la directora del Hospital de Porvenir, Altayra Fehrmann Vargas, declaró que “en conjunto con el ISL Magallanes y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, realizamos una reunión centrada en el lanzamiento de gráficas informativas sobre el Seguro Escolar y la Ley 16.744. Importante es señalar que este Seguro Escolar es un beneficio que protege a todos los estudiantes regulares ante accidentes ocurridos durante sus estudios, como también accidentes que puedan producirse durante los trayectos a los establecimientos educacionales”.



Este seguro, además, garantiza la atención médica gratuita en la red de salud pública y también apoyo económico en caso de que los accidentes sean considerados como graves. Al respecto, Fehrmann agregó que: “Como hospital renovamos el compromiso respecto a trabajar mancomunadamente con la comunidad escolar y en conjunto con el ISL con el objetivo de promover el conocimiento respecto a cómo opera esta normativa. En este marco, impulsaremos capacitaciones dirigidas especialmente a apoderadas y apoderados e integrantes de los equipos educativos par fortalecer la activación oportuna del seguro escolar y también el acompañamiento en situaciones de emergencia”.



Esta campaña pionera a nivel nacional surge de una iniciativa regional del ISL Magallanes, con apoyo de la Seremi del Trabajo, las Delegaciones Presidenciales Provinciales y los respectivos hospitales de cada localidad.





