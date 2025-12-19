Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

ANIVERSARIO 177 DE PUNTA ARENAS: UNA MIRADA HISTÓRICA A LA CIUDAD CAPITAL DE MAGALLANES

Buenos días región.

vhernandez

En el marco del aniversario número 177 de la comuna de Punta Arenas, el escritor e historiador Víctor Hernández Godoy conversó sobre la importancia histórica de esta fecha y los principales hitos que han marcado el desarrollo de la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Hernández realizó una revisión histórica del 18 de diciembre, fecha que recuerda la creación de Punta Arenas, destacando su rol estratégico en el extremo austral del país y su evolución desde un asentamiento inicial hasta consolidarse como un centro administrativo, cultural y económico de la zona sur austral.

Durante su intervención, el historiador abordó diversos momentos relevantes de la historia comunal, subrayando el impacto de la migración, el comercio, la actividad portuaria y la identidad multicultural que ha caracterizado a Punta Arenas a lo largo de sus 177 años de existencia. Asimismo, puso énfasis en cómo estos procesos históricos han contribuido a forjar el carácter de la ciudad y su proyección regional y nacional.




vhernandez

ANIVERSARIO 177 DE PUNTA ARENAS: UNA MIRADA HISTÓRICA A LA CIUDAD CAPITAL DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN ENERO PARTEN LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

​El SERVIU Magallanes informó que los trabajos se concentrarán inicialmente en ejes de alto flujo del transporte público y en sectores cercanos a establecimientos educacionales.

MINVU - Conservación de Vías Urbanas Punta Arenas
nuestrospodcast
cormagallanes

COMITÉ OPERATIVO REGIONAL DE JUSTICIA EVALUÓ AVANCES EN ÚLTIMA SESIÓN DEL AÑO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
stotomas

PROCESO ADMISIÓN 2026: SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS DIO A CONOCER LA CARRERA DE SERVICIO SOCIAL EN POLAR COMUNICACIONES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Haru Oni 2

HIF CELEBRA TERCER ANIVERSARIO DE PLANTA DE E-COMBUSTIBLES HARU ONI

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
educacionmineduc

ESTE MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE COMIENZA PROCESO PARA "SOLICITUDES FUERA DE PLAZO - ANÓTATE EN LA LISTA" EN LA ZONA SUR DEL PAÍS