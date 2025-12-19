ANIVERSARIO 177 DE PUNTA ARENAS: UNA MIRADA HISTÓRICA A LA CIUDAD CAPITAL DE MAGALLANES

En el marco del aniversario número 177 de la comuna de Punta Arenas, el escritor e historiador Víctor Hernández Godoy conversó sobre la importancia histórica de esta fecha y los principales hitos que han marcado el desarrollo de la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Hernández realizó una revisión histórica del 18 de diciembre, fecha que recuerda la creación de Punta Arenas, destacando su rol estratégico en el extremo austral del país y su evolución desde un asentamiento inicial hasta consolidarse como un centro administrativo, cultural y económico de la zona sur austral.

Durante su intervención, el historiador abordó diversos momentos relevantes de la historia comunal, subrayando el impacto de la migración, el comercio, la actividad portuaria y la identidad multicultural que ha caracterizado a Punta Arenas a lo largo de sus 177 años de existencia. Asimismo, puso énfasis en cómo estos procesos históricos han contribuido a forjar el carácter de la ciudad y su proyección regional y nacional.





