EPA AUSTRAL CULMINA PROYECTO CLAVE DE MEJORAMIENTO DEL MUELLE ARTURO PRAT PARA RECIBIR CRUCEROS DE GRANDES DIMENSIONES

​Como parte de las mejoras contempladas para los terminales portuarios de la Región de Magallanes, la Empresa Portuaria Austral concluyó las obras correspondientes a la Etapa II del proyecto “Mejoramiento de la capacidad de atraque del Muelle Arturo Prat”, iniciativa que próximamente permitirá, por primera vez en la historia del recinto portuario y de la ciudad, el atraque a muelle de naves de hasta 300 metros de eslora.



Las obras desarrolladas durante este año en el Terminal Arturo Prat contemplaron trabajos especializados de ingeniería marítima, consistentes en la incorporación de un tercer Dolphin (o duque de alba) y un nuevo poste de amarre, además de una pasarela de unión, defensas y bitas con capacidad de hasta 100 toneladas, lo que eleva sustancialmente los estándares operativos del recinto. Los trabajos fueron realizados por el Consorcio de Proyectos Marítimos Patagonia, mediante la utilización de una plataforma tipo jack-up.



Cabe destacar que hasta ahora las naves turísticas de más de 258 metros de eslora deben permanecer a la gira, desembarcando a sus pasajeros mediante embarcaciones menores. Con estas mejoras se ampliará la capacidad actual de atención de naves, mejorando significativamente la experiencia de los pasajeros y consolidando una infraestructura clave para el sistema portuario regional.



¿Qué se viene para el Muelle Prat? A la espera de las autorizaciones y coordinaciones respectivas, el recinto recibirá próximamente en el muelle a las naves de hasta 300 metros de eslora. En el mediano plazo, la EPAUSTRAL avanzará en la Etapa III del proyecto del Muelle Prat, que permitirá el atraque de naves de hasta 317 metros de eslora por el lado sur y de hasta 250 metros en el frente norte, una etapa que se ejecutará gracias al Convenio de Programación suscrito en 2024 con el Gobierno Regional de Magallanes, el primero de su tipo en Chile.



Las iniciativas se enmarcan en una estrategia integral impulsada por la Empresa Portuaria Austral para fortalecer el sistema portuario regional. A ellas se suman proyectos como el nuevo Terminal de Pasajeros en el Terminal Arturo Prat, el reforzamiento de la losa del Muelle José Santos Mardones, que actualmente ya supera el 60% de avance, la futura incorporación de grúas móviles y la ampliación de este último recinto (extensión del muelle, construcción segundo puente de acceso y habilitación de nuevas hectáreas para acopio), actualmente en gestiones para su financiamiento.



