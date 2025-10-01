Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN 2025: MAGALLANES PUERTO SOSTENIBLE INVITA A UNA NUEVA CORRIDA SOLIDARIA

​La actividad, cuya participación requiere inscripción previa, se enmarca en la versión 38° de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Lanzamiento Jornadas (6)

​Con más de 500 inscritos hasta el 30 de septiembre, el comité de coordinación Magallanes Puerto Sostenible, que reúne a quince empresas del rubro marítimo portuario en nuestra región, invita a toda la comunidad a participar en la actividad solidaria “Corriendo por la Rehabilitación en Magallanes 2025”

 
Organizado para apoyar las Jornadas por la Rehabilitación que lidera el Club de Leones Cruz del Sur, el evento se desarrollará el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 13:30 horas, en el sector de la Plaza del Reloj del Terminal Arturo Prat, con las distancias de 2.5 y 5 kilómetros para las y los corredores.

 
“Es importante para Magallanes Puerto Sostenible aportar (en las Jornadas) con la organización de esta corrida en su tercera versión. Inicialmente recibimos muchas solicitudes en forma individual, pero creímos que la mejor forma de canalizarlas era unir nuestras fuerzas y capacidades en ayuda de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes”, comentó Juan Carlos Bacho, representante de Magallanes Puerto Sostenible.

 
Entre 2023 y 2024 han sido cerca de mil las personas que han corrido en esta actividad que recorre la Costanera de Punta Arenas y que permite contribuir a la jornada solidaria que este año lleva a cabo su 38° versión.

 
Es así como el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez, destacó que “esta es una actividad que llevamos realizando (hace tres años) con este grupo de Magallanes Puerto Sostenible y que ha dado excelentes resultados. Es una que se realiza en beneficio de nuestras Jornadas y que pretende que las personas dentro del hobbie que tienen lo practiquen y sean partidarios de una acción solidaria”.

 
Por parte, desde el Instituto Nacional del Deporte Magallanes –que aportará con su experiencia técnica en la organización del evento- el director (S) Claudio Parada recalcó que esta es una actividad “para toda la familia y no solamente para la gente que haga actividad física. Para nosotros es muy importante y fundamental el colaborar en esta causa sobre todo si es una actividad relacionada con la actividad física”.

 
Para participar, las y los interesados deben inscribirse en el siguiente enlace https://acortar.link/6R65jy o revisar las redes sociales de Magallanes Puerto Sostenible y las empresas adheridas, para posteriormente retirar el kit entre el 10 de octubre (Mall Espacio Urbano) y el 11 de octubre (Plaza del Reloj del Terminal Arturo Prat) con un aporte que puede ir desde los $3.000 en beneficio de las 38° Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

 
La corrida es un evento que se realiza desde 2023 por parte de Magallanes Puerto Sostenible, entidad que impulsa prácticas sostenibles desde el mundo marítimo portuario y que componen Antártica 21, Agunsa, B&M Agencia Marítima, Bucalemu Lanchas, DAP, Empresa Portuaria Austral, Ian Taylor, IST, Patagonia Circular, Report, TABSA, Transmares, Ulog, Ultraport y Ultramar Agencia Marítima componen Magallanes Puerto Sostenible.

VICEALMIRANTE ZEGERS RECIBE A LA DOTACIÓN DEL APRESTO ANTÁRTICO QUIENES CUMPLIRÁN LA MISIÓN DE HACER SOBERANÍA EN EL CONTINENTE BLANCO

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

h2vchilerecorte

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

