SLEP MAGALLANES INTERVENDRÁ DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN CON PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

​Con una ceremonia en la Escuela Coronel Santiago Bueras de Puerto Natales se dio inicio a los trabajos de contingencia en diez establecimientos de la Región de Magallanes por un monto superior a 457 millones de pesos invertidos para reparaciones y mantenimiento de infraestructura.



Benjamín Agurto, Subdirector (s) de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes, informó que “estamos anunciando diez mantenciones de emergencia, son proyectos que se establecieron junto a la Seremi de Educación y los recursos fueron entregados por la Dirección de Educación Pública. Tenemos diez establecimientos beneficiados, de esos tres son de la Provincia de Última Esperanza con mantenimiento de calefacción”.



Las mejoras con recursos de contingencia se van a ejecutar en las escuelas Coronel Santiago Bueras y Baudilia Avendaño de Youssuf de Puerto Natales y en la escuela Ramón Serrano de Torres del Paine. En Punta Arenas, en tanto, el plan incluye a las escuelas Elba Ojeda Gómez, Pedro Sarmiento de Gamboa, Manuel Bulnes y República Argentina, y el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, Instituto Superior de Comercio y Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA).

Para la Directora de la Escuela Santiago Bueras, Matilde Silva, “este es un importante logro porque para nosotros llega a completar lo que teníamos antes muy deficitario, que era la calefacción de la escuela”.



El Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, explicó el alcance que tienen estas obras que, sumadas a las del año anterior, hacen un monto de $853.852.132. Al respecto dijo que “del año 2024 al año 2025 se han financiado 20 iniciativas de urgencia para mejorar aspectos que son muy relevantes en establecimientos públicos de toda la región”.



De los diez proyectos de este año, siete son reparaciones relacionadas a la calefacción, la obra de la Escuela Argentina está enfocada en arreglos del sistema eléctrico, en la Escuela Manuel Bulnes se hará mantención de los servicios higiénicos y en el INSUCO se reparará la cocina y el montacargas.



