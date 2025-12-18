CLUB ALVI MAYORISTA LLEGA A LA REGIÓN DE MAGALLANES: ABRE SU PRIMER LOCAL EN PUNTA ARENAS

​Club Alvi Mayorista, filial de SMU, inauguró este miércoles en Punta Arenas su primer local en la Región de Magallanes, completando una de sus aperturas más importantes del año. La ceremonia contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Claudio Radonich, representantes de la sociedad civil y ejecutivos de la compañía. Con esto, Alvi abre sus puertas a los socios comerciantes de la zona austral del país.



La nueva tienda está ubicada en Av. Eduardo Frei Montalva 770 y tiene una superficie de 1.711 metros cuadrados, con siete cajas en funcionamiento a disposición de los clientes, y una dotación de 39 personas, de las cuales más del 50% son mujeres.



“Alvi llegó para quedarse. Estar presentes como cadena mayorista y como un actor relevante del retail en una zona tan importante nos llena de orgullo. Queremos ser socios y potenciar los negocios de todos los comerciantes de la Región de Magallanes, apoyando el abastecimiento de la zona y continuar creciendo juntos”, celebró Francisco Gaete, gerente del formato Alvi.



Alvi es el principal actor mayorista de la industria que atiende a más de 123 mil clientes comerciantes desde la región de Coquimbo hasta Magallanes, con una propuesta de valor basada en ofertas diseñadas y pensadas específicamente para almacenes, botillerías, panaderías y todo el canal HORECA. “Hemos aumentado el número de locales debido a conversiones del formato Mayorista 10 y la apertura de nuevos Alvi, lo que nos permitió pasar de 32 en 2022 a 56 tiendas a la fecha. Esperamos finalizar este 2025 con 57 locales en total", añadió Gaete.



Además, de acuerdo al recientemente anunciado Plan Estratégico 2026–2028 de SMU, para los próximos tres años se contemplan 5 nuevas aperturas de Alvi y 29 upgrades de tiendas. El mayorista busca fortalecer la competitividad en precios y promociones para profundizar el liderazgo en el segmento. Asimismo, Alvi espera aumentar su participación en el canal e-commerce y venta directa de un 6% a un 15% y profundizar un surtido eficiente para liderar cada segmento de comerciantes.



Por otro lado, Manuel Casilla, uno de los socios comerciantes presentes en la inauguración y dueño de la pastelería My Tender Bakery, manifestó que “estamos muy contentos de la llegada de este Alvi, ya que es un incentivo para nosotros como socios comerciantes para poder comprar acá y tener productos a un precio más accesible que en otros lugares. Es muy conveniente”.





