MÁS DE 20 EMPRENDIMIENTOS REGIONALES DARÁN VIDA A LA 1° FERIA NAVIDEÑA INACAP + COMUNIDAD

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Angélica Ralil, directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Punta Arenas, junto a Cristian Teiguel, docente y tutor académico de la institución, conversaron con la ciudadanía para informar sobre la realización de la 1° Feria Navideña INACAP + Comunidad, actividad que se desarrollará este sábado 20 de diciembre desde las 14:00 horas en la sede de INACAP Punta Arenas.

La iniciativa es abierta, familiar y gratuita, y busca cerrar el año fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad regional. Durante la jornada, las y los asistentes podrán recorrer más de 20 emprendimientos regionales, disfrutar de presentaciones artísticas y acceder a diversos servicios orientados a la comunidad.

El programa contempla shows y presentaciones como coro infantil, danza, patinaje, yoga danza, entre otras expresiones artísticas. Además, habrá stands de servicios y orientación, con la participación de la Municipalidad de Punta Arenas, Registro Social de Hogares, JUNAEB, voluntariados y organizaciones sociales.

Uno de los grandes atractivos de la feria será la Muestra de Autos Tuning, junto a actividades interactivas vinculadas a las áreas de mecánica, gastronomía y salud, permitiendo a las familias conocer de manera cercana el quehacer formativo de INACAP.

Asimismo, se informó que durante la jornada se realizará matrícula presencial para las carreras de Admisión 2026, lo que permitirá a las personas interesadas en estudiar en INACAP informarse y matricularse directamente en la sede.

Desde la organización se indicó que, debido a la realización de la Muestra de Autos Tuning, el estacionamiento interior de INACAP permanecerá cerrado, por lo que se recomienda estacionar en las cercanías y acceder por la entrada de Avenida Bulnes.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de Punta Arenas a participar de esta feria navideña, pensada como un espacio de encuentro, recreación y apoyo a los emprendimientos locales.





