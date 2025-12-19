Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de diciembre de 2025

MÁS DE 20 EMPRENDIMIENTOS REGIONALES DARÁN VIDA A LA 1° FERIA NAVIDEÑA INACAP + COMUNIDAD

Buenos días región.

inacapferia

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Angélica Ralil, directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Punta Arenas, junto a Cristian Teiguel, docente y tutor académico de la institución, conversaron con la ciudadanía para informar sobre la realización de la 1° Feria Navideña INACAP + Comunidad, actividad que se desarrollará este sábado 20 de diciembre desde las 14:00 horas en la sede de INACAP Punta Arenas.

La iniciativa es abierta, familiar y gratuita, y busca cerrar el año fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad regional. Durante la jornada, las y los asistentes podrán recorrer más de 20 emprendimientos regionales, disfrutar de presentaciones artísticas y acceder a diversos servicios orientados a la comunidad.

El programa contempla shows y presentaciones como coro infantil, danza, patinaje, yoga danza, entre otras expresiones artísticas. Además, habrá stands de servicios y orientación, con la participación de la Municipalidad de Punta Arenas, Registro Social de Hogares, JUNAEB, voluntariados y organizaciones sociales.

Uno de los grandes atractivos de la feria será la Muestra de Autos Tuning, junto a actividades interactivas vinculadas a las áreas de mecánica, gastronomía y salud, permitiendo a las familias conocer de manera cercana el quehacer formativo de INACAP.

Asimismo, se informó que durante la jornada se realizará matrícula presencial para las carreras de Admisión 2026, lo que permitirá a las personas interesadas en estudiar en INACAP informarse y matricularse directamente en la sede.

Desde la organización se indicó que, debido a la realización de la Muestra de Autos Tuning, el estacionamiento interior de INACAP permanecerá cerrado, por lo que se recomienda estacionar en las cercanías y acceder por la entrada de Avenida Bulnes.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de Punta Arenas a participar de esta feria navideña, pensada como un espacio de encuentro, recreación y apoyo a los emprendimientos locales.




bipay

MÁS DEL 50% DE LOS USUARIOS YA PAGA DE FORMA DIGITAL EN LAS MICROS DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES CONFIRMAN NORMALIZACIÓN PROGRESIVA DEL SUMINISTRO DE GAS TRAS NUEVO COGRID REGIONAL

Leer Más

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

​No habrá nuevos cortes y se inicia reposición paulatina de servicios previamente restringidos

Cogrid act 3
nuestrospodcast
Mirador laguna Amarga, Torres del Paine, Laguna Amarga, Tour Full Day Paine, Full Day Paine, Tour Full Day, Full Day Paine Tour, Torres del Paine, Las Torres, mirador de las torres

GUARDAPARQUES DE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE DEPONEN MOVILIZACIÓN

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
José Luis Raniele – Jinete en crina

JOVEN JINETE MAGALLÁNICO SE PREPARA PARA REPRESENTAR A CHILE EN JESÚS MARÍA 2026

diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
secreducconcursohistoria

SECREDUC ANUNCIA GANADORES DEL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
clubwilliamsfutbol

CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS