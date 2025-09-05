Punta Arenas,
5 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES SE CAPACITAN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

​La actividad fue impartida por la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, Marilyn Cárdenas, y contó con la participación de 17 estudiantes.

capacitacionnatales

​Para fortalecer la formación integral laboral de estudiantes de Turismo del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, el pasado 2 de septiembre se llevó a cabo una capacitación sobre La Ley 16.744 que establece el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

 
La actividad fue impartida por la directora regional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes, Marilyn Cárdenas, y contó con la participación de 17 estudiantes, quienes recibieron información sobre temas esenciales como la prevención de riesgos laborales, los derechos y deberes de trabajadores y empleadores, y la importancia del autocuidado en el entorno laboral.

 
"Es fundamental que los futuros profesionales del turismo comprendan la importancia de la Ley 16.744, ya que no solo protege su seguridad y salud, sino que también les entrega herramientas para prevenir riesgos y actuar con responsabilidad en su lugar de trabajo. Así contribuimos a formar trabajadores más seguros y conscientes", señaló la directora regional del ISL.

 
Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa, destacó que “el Instituto de Seguridad Laboral, ISL, de la mano de su directora, Marilyn Cárdenas, ha desarrollado un trabajo muy intensivo y preocupado con las y los estudiantes de los liceos técnico profesionales, no solo de Punta Arenas, sino que de toda la región, estableciendo un vínculo estrecho en el sentido de entregarles a ellos y ellas toda la capacitación que requieren en materia de seguridad y en el ámbito laboral, una gestión que, sin duda, es necesario resaltar”.

 
Para el director del liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez, Juan Agustín Crovetto Figueroa, “esta preparación para la certificación, que va más allá de lo tradicional, fortalece no solo la empleabilidad de nuestros estudiantes, sino que también contribuye a elevar los estándares de seguridad en la industria turística. Estamos convencidos de que nuestros futuros egresados serán guías más competentes y responsables, capaces de prevenir y gestionar cualquier contingencia”.

 
“Un guía turístico no solo debe ser un experto en su área, sino también un promotor de la seguridad para sí mismo y para los demás. Gracias a la participación del ISL en la formación de estas competencias preventivas, nuestros estudiantes adquieren una ventaja diferencial en el mercado laboral, aprendiendo a identificar riesgos, actuar en emergencias y comprender los beneficios que les otorga la ley, incluyendo prestaciones médicas y económicas” señaló Crovetto.

 
Si desean obtener más información sobre seguridad y salud laboral, visite el sitio www.isl.gob.cl

 


capacitacionnatales

ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES SE CAPACITAN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Aguas Magallanes

HNH ENERGY AVANZA EN SU PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

​El proyecto avanza en su proceso de Evaluación Ambiental, incorporando mejoras técnicas, nuevas medidas con foco en el resguardo ambiental y patrimonial y manteniendo su compromiso con la comunidad, en respuesta a las observaciones recibidas de parte de la autoridad y la comunidad en octubre de 2024.

centolla_2

PROCHILE: JAPÓN Y CHINA CONCENTRAN EXPORTACIONES DE ERIZO Y CENTOLLA MAGALLÁNICA

cuentacuentoslsmf

LA MAGIA DE LOS CUENTOS BRILLÓ EN EL 5° FESTIVAL DE CUENTACUENTOS SALESIANO

srjmagallanesfolclore

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL EN MUESTRA FOLCLÓRICA NACIONAL

evidenciacarabinerospuq

OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS

