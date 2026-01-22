OPERATIVO PREVENTIVO EN PUNTA ARENAS: ISL ALERTA SOBRE RIESGOS DE CÁNCER DE PIEL Y ESTRÉS TÉRMICO EN EL SECTOR LOGÍSTICO

​En el marco de la estrategia nacional "Verano 2025: ISL te cuida", el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes inició un despliegue en terreno para abordar la exposición de los trabajadores a la radiación ultravioleta (UV). Aunque las temperaturas locales no sean tan altas como en el centro del país, el índice UV en esta latitud suele alcanzar niveles críticos.





La jornada se centró en la empresa Magallanes Cargo SpA, donde equipos técnicos entregaron kits preventivos y asesoría técnica a operarios que desempeñan funciones al aire libre. La iniciativa busca mitigar riesgos que van desde golpes de calor e hipertermia hasta daños crónicos como cataratas y cáncer de piel.





Al respecto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa Mayorga, destacó la relevancia de estas acciones. “La protección de la salud de las y los trabajadores es una prioridad del Gobierno, especialmente en temporadas donde las condiciones climáticas aumentan los riesgos laborales. La radiación ultravioleta no es un problema menor y puede generar consecuencias graves y permanentes si no se toman las medidas adecuadas. Por eso, valoramos el despliegue del Instituto de Seguridad Laboral en la región, que no solo entrega elementos de protección, sino que también promueve una cultura preventiva y de corresponsabilidad entre empleadores y trabajadores, fortaleciendo el cumplimiento de la normativa y el derecho a un trabajo seguro y saludable”, señaló.



El sector logístico es uno de los más expuestos debido a la naturaleza de sus operaciones en patios de carga y rutas. Durante la actividad, se hizo entrega de kits que incluyen bloqueadores solares (labiales y corporales), gorros tipo legionario con protección cervical, botellas de hidratación reutilizables y material técnico sobre organización de pausas laborales.



Mario Oyarzo Alvarado, Gerente General de Magallanes Cargo SpA, valoró la intervención técnica en sus faenas señalando que la intervención "nos ha permitido tomar mayor conciencia de los riesgos a los que está expuesto el personal. Como empresa, agradecemos ser considerados en estas campañas que son fundamentales para el cuidado de nuestros trabajadores", señaló el ejecutivo.



Desde el ISL enfatizaron que la seguridad frente a fenómenos climáticos no es solo una precaución individual, sino una responsabilidad compartida. El despliegue territorial de la campaña contempla una serie de inducciones en empresas regionales donde la radiación UV representa una amenaza directa a la continuidad operativa y la salud de las personas.



"El objetivo es reforzar la hidratación permanente y el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), además de una correcta organización de las jornadas para disminuir la exposición en las horas de mayor riesgo", explicó la directora regional del ISL Magallanes, Marilyn Cárdenas González.



Riesgos de la Exposición Solar en el Trabajo



Efectos Agudos: Quemaduras solares, hipertermia, fatiga térmica y daño ocular.

Efectos Crónicos: Foto-envejecimiento, riesgo de cataratas y desarrollo de carcinomas cutáneos.

Medidas Recomendadas: Uso de bloqueador solar cada 2 horas, hidratación mínima de 2 litros diarios y uso de ropa con filtro UV.



Las empresas adheridas al ISL en la región pueden solicitar estas capacitaciones técnicas para proteger a sus trabajadoras y trabajadores durante la temporada estival. Visita www.isl.gob.cl para más información.



