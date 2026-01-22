Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de enero de 2026

PROFESIONALES DE LA SEREMI DE SALUD INFORMAN SOBRE CIERRE POR MAREA ROJA EN ULTIMA ESPERANZA Y REFUERZA CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes

pgmmarearoja

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, autoridades de la Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena entregaron información relevante a la ciudadanía sobre el cierre de sectores por marea roja y las acciones preventivas que se están desarrollando en la región. La instancia contó con la participación de Paulina Solar, jefa del Laboratorio de la Seremi de Salud y encargada del Programa Marea Roja, junto a Daniela Perez, profesional del mismo programa.

Durante el espacio radial, la Seremi de Salud informó el cierre para la extracción de mariscos del sector Ancón Sin Salida y la entrada del Estero de las Montañas, en la Provincia de Última Esperanza, debido a la detección de veneno paralizante de los mariscos (VPM). La medida fue adoptada mediante la resolución N°0078, que prohíbe la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de productos del mar susceptibles de presentar toxinas marinas, tales como cholga, chorito, almeja, piure, lapa, maucho, navajuela o huepo, picoroco, entre otros, provenientes de los sectores señalados.

El cierre rige dentro de límites geográficos específicos que comprenden, por el oeste, el área entre Punta Earnest y la Península Muñoz Gamero; por el este, una línea recta que une Cabo Grey con Punta Orellana en la boca oeste del Paso Morla Vicuña; y por el norte, la línea que conecta un punto de la Península de las Montañas con la Península Roca. La autoridad sanitaria precisó que la restricción aplica únicamente a la entrada del Estero de las Montañas, manteniéndose abierto el resto del sector.

En el mismo contexto, se abordaron las acciones de prevención que está impulsando el sector salud, entre ellas el refuerzo de la prevención de marea roja mediante la entrega de material informativo bilingüe en rent a car de Punta Arenas, con el objetivo de llegar tanto a residentes como a visitantes. Asimismo, se destacó el lanzamiento de la Campaña de Verano 2025-2026 del sector salud, orientada a prevenir el hantavirus, las enfermedades transmitidas por alimentos y los riesgos asociados a la marea roja en la región de Magallanes.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a comprar productos del mar sólo en locales autorizados, extraer recursos desde áreas habilitadas y exigir siempre el informe de análisis de los laboratorios de la Seremi de Salud, como medida fundamental para resguardar la salud de la población y prevenir intoxicaciones.




pgmmarearoja

PROFESIONALES DE LA SEREMI DE SALUD INFORMAN SOBRE CIERRE POR MAREA ROJA EN ULTIMA ESPERANZA Y REFUERZA CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

Leer Más

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

PUNTOS DE ACOPIO (5)
nuestrospodcast
sernapescanovaaustral

CORTE SUPREMA CONDENA A EMPRESA SALMONERA POR VERTER RESIDUOS ORGÁNICOS EN MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
hospitalumagtaller

UMAG Y HOSPITAL CLÍNICO FORTALECEN LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA CON CIERRE DE TALLER

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
hnhenergymagallanes

MEGAPROYECTOS DE AMONÍACO VERDE EN MAGALLANES ENTRARÍAN EN PAUSA A LA ESPERA DE MEJORES CONDICIONES INTERNACIONALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PLAZA VIVA 21 enero

PLAZA VIVA SOLIDARIA SE SUMA A CAMPAÑA MUNICIPAL PARA APOYAR A PENCO Y LA REGIÓN DEL BIOBÍO

incendios-700x394