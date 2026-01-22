PROFESIONALES DE LA SEREMI DE SALUD INFORMAN SOBRE CIERRE POR MAREA ROJA EN ULTIMA ESPERANZA Y REFUERZA CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, autoridades de la Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena entregaron información relevante a la ciudadanía sobre el cierre de sectores por marea roja y las acciones preventivas que se están desarrollando en la región. La instancia contó con la participación de Paulina Solar, jefa del Laboratorio de la Seremi de Salud y encargada del Programa Marea Roja, junto a Daniela Perez, profesional del mismo programa.

Durante el espacio radial, la Seremi de Salud informó el cierre para la extracción de mariscos del sector Ancón Sin Salida y la entrada del Estero de las Montañas, en la Provincia de Última Esperanza, debido a la detección de veneno paralizante de los mariscos (VPM). La medida fue adoptada mediante la resolución N°0078, que prohíbe la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de productos del mar susceptibles de presentar toxinas marinas, tales como cholga, chorito, almeja, piure, lapa, maucho, navajuela o huepo, picoroco, entre otros, provenientes de los sectores señalados.

El cierre rige dentro de límites geográficos específicos que comprenden, por el oeste, el área entre Punta Earnest y la Península Muñoz Gamero; por el este, una línea recta que une Cabo Grey con Punta Orellana en la boca oeste del Paso Morla Vicuña; y por el norte, la línea que conecta un punto de la Península de las Montañas con la Península Roca. La autoridad sanitaria precisó que la restricción aplica únicamente a la entrada del Estero de las Montañas, manteniéndose abierto el resto del sector.

En el mismo contexto, se abordaron las acciones de prevención que está impulsando el sector salud, entre ellas el refuerzo de la prevención de marea roja mediante la entrega de material informativo bilingüe en rent a car de Punta Arenas, con el objetivo de llegar tanto a residentes como a visitantes. Asimismo, se destacó el lanzamiento de la Campaña de Verano 2025-2026 del sector salud, orientada a prevenir el hantavirus, las enfermedades transmitidas por alimentos y los riesgos asociados a la marea roja en la región de Magallanes.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a comprar productos del mar sólo en locales autorizados, extraer recursos desde áreas habilitadas y exigir siempre el informe de análisis de los laboratorios de la Seremi de Salud, como medida fundamental para resguardar la salud de la población y prevenir intoxicaciones.

