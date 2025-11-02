ISL CIERRA MES DEL TRABAJO DECENTE REFORZANDO LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

En el marco de la conmemoración del Mes del Trabajo Decente, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes coordinó y lideró diversas capacitaciones a nivel regional, con el objetivo de promover entornos laborales seguros, saludables y con mayores oportunidades de desarrollo para las y los trabajadores.

Durante este período, la llamada mutualidad del Estado coordinó e impulsó una serie de iniciativas como la campaña “Identificar accidentes laborales salva vidas”, que se trasladó hasta las cuatro provincias de la región, incluyendo la comuna de Cabo de Hornos, con el apoyo de los diferentes hospitales provinciales y sus delegaciones.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, destacó estas acciones y otras que se realizaron durante este mes. “En octubre que, para nosotros como cartera, es el Mes del Trabajo Decente, de la mano de nuestro ISL se concretaron variadas iniciativas en torno a mejorar la calidad de los lugares de trabajo en materias de seguridad y salud que, sin duda, es lo primordial. Entre ellas, sin duda, destamos la campaña del seguro de accidentes laborales y seguro escolar que, en un esfuerzo del servicio, llegó hasta las cuatro provincias de Magallanes. Pero también destacamos la presencia del ISL en las distintas capacitaciones, charlas y visitas realizadas este mes en diferentes empresas e instancias regionales”.

Entre las actividades destacadas, se realizó la capacitación en “Manejo Manual de Carga” dirigida a los trabajadores de la empresa Central de Carnes Ltda., con el propósito de fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

La jornada combinó instancias teóricas y prácticas, permitiendo a los participantes aplicar directamente las técnicas aprendidas para un manejo seguro de cargas, contribuyendo así a la reducción de accidentes y enfermedades profesionales.

En esta capacitación participaron trabajadores y trabajadoras de las áreas de panadería, verdulería, bodega, carnicería, reposición y cajas, quienes valoraron positivamente la instancia formativa y su aporte al bienestar laboral.

Al respecto, la Directora Regional del Instituto de Seguridad Laboral Magallanes, Marilyn Cárdenas, destacó la relevancia de estas acciones, señalando que: “Nuestro compromiso como ISL es acompañar a las y los trabajadores, y a las empresas de la región, en la construcción de espacios laborales más seguros y dignos. Estas capacitaciones reflejan el valor del trabajo decente, fortalecen las competencias de los equipos y contribuyen a prevenir accidentes y enfermedades profesionales. En Magallanes estamos comprometidos con la seguridad y la salud de cada trabajador y trabajadora”, destacó.

Estas acciones, coordinadas y lideradas por el ISL Magallanes, reflejan el compromiso institucional con la promoción del trabajo decente, la seguridad laboral y la formación continua como pilares fundamentales para el desarrollo de personas y organizaciones en la región.

