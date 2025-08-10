TRABAJO E ISL SE COORDINAN CON HOSPITAL DE NATALES PARA MEJORAR ATENCIÓN A PERSONAS CON ACCIDENTES LABORALES

Durante esta semana, la seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, Jessica Bengoa Maryorga, junto a parte del equipo del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), se trasladaron hasta Puerto Natales, capital de la provincia de Última Esperanza, para sostener diversos encuentros tendientes a revisar y optimizar la atención a trabajadores que ingresan al sistema de salud, ya sea por algún accidente laboral o enfermedad profesional.

En el marco de esas gestiones, la directora regional del ISL Magallanes, Marilyn Cárdenas González, organizó una reunión con el director del Hospital Dr. Augusto Essman Burgos de Puerto Natales, Ignacio Quiroz Sepúlveda, con quien se llevó a cabo la principal instancia de coordinación para mejorar los aspectos más relevantes de la atención a trabajadores y trabajadoras de la zona.

Así, el objetivo principal de estos acuerdos es optimizar el proceso de atención, recepción y registro de las atenciones a causa o con ocasión de algún accidente de tipo laboral, o bien, de alguna enfermedad profesional. Concretamente, una de las primeras acciones que se llevarán a cabo será establecer una campaña de difusión y educación a la comunidad natalina respecto de qué es un accidente laboral o enfermedad profesional y cómo informarla debidamente a la hora de acudir a al centro asistencial.

Según expresó la seremi, “efectivamente, nos trasladamos hasta la comuna de Puerto Natales y, en el marco de este nuevo despliegue, hemos finalizado una actividad efectuada con la dirección del Hospital de Puerto Natales, junto al equipo del Instituto de Seguridad Laboral y de la seremi, en donde hemos estado coordinando una serie de acciones futuras respecto a la prevención en materia no solamente de seguridad laboral, sino también de seguridad escolar. Frente a esto estamos bastante contentos ya que logramos establecer coordinaciones para desarrollar capacitaciones a los distintos departamentos e instituciones involucradas en esta materia”.

“Creemos que hemos logrado importantes avances en esta materia, especialmente, en lo que tiene que ver con la revisión de los protocolos existentes y del cumplimiento de estos, así como de la entrega de la debida información a las personas que llegan hasta el hospital por alguna atención de salud de tipo laboral”, añadió Bengoa.

Sobre aquello, la directora del ISL señaló que: “Para nosotros, como Instituto de Seguridad Laboral Magallanes, la reunión con el director del Hospital de Puerto Natales y su equipo ha sido de gran importancia. Es fundamental hoy día poder coordinar de manera efectiva con todos nuestros prestadores médicos en la región, especialmente con aquellos en provincias más alejadas de Punta Arenas. Sabemos que esta colaboración es clave para garantizar una atención de calidad y cercana a todas las comunidades de nuestra región”.

A su vez, el director del Hospital de Natales, Ignacio Quiroz Sepúlveda, destacó la importancia del trabajo coordinado con el ISL para trabajar de manera conjunta para garantizar que los procedimientos administrativos y las prestaciones de salud se otorguen de forma oportuna y eficiente en casos de accidentes y enfermedades laborales. "Como recinto de salud agradecemos la disposición de la seremi del trabajo y la directora del ISL de liderar instancias fundamentales para fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar los procesos", agregó el directivo.

Otro aspecto relevante es el conocimiento de la comunidad en torno a la correcta utilización y beneficios del “Seguro Escolar”, prestación económica que entrega el ISL a todo aquel estudiante regular de establecimientos reconocidos por el Estado que sufre un accidente durante sus estudios o práctica profesional y que otorga una cobertura de salud gratuita y total en caso de estos eventos.

Para reforzar el conocimiento de las personas en torno a todas estas prestaciones, el ISL hará el levantamiento de una campaña de difusión a nivel regional que dará inicio en los próximos días.

​

